Hàng ngàn tỷ đồng chăm lo thiết thực thanh niên công nhân

Trong 5 năm, đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, phong trào, chăm lo thiết thực đời sống thanh niên, công nhân với số tiền hàng ngàn tỷ đồng.

Tổ chức công đoàn TPHCM chăm lo quà tết đến công nhân lao động

Ngày 11-9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp với Thành Đoàn TPHCM tổ chức tổng kết công tác phối hợp giai đoạn 2021-2025, ký kết chương trình liên tịch giai đoạn 2026-2030.

Trong giai đoạn 2021-2025, LĐLĐ TPHCM và Thành Đoàn TPHCM đã cùng thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng. Nhất là trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hội thi, hành trình đến địa chỉ đỏ… đã thu hút hàng trăm ngàn lượt thanh niên công nhân, viên chức, người lao động tham gia.

Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tạo môi trường cho thanh niên công nhân nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, phát huy vai trò tiên phong trong sản xuất và hội nhập.

Từ thực tiễn phong trào, đã có hơn 75.000 công nhân - lao động được nâng bậc thợ, nâng lương; hàng trăm thanh niên công nhân, kỹ sư, chủ tịch Công đoàn, thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu đã được vinh danh tại các giải thưởng uy tín như: Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi; giải thưởng Tôn Đức Thắng; giải thưởng 28/7; thủ lĩnh thanh niên công nhân tiêu biểu…

Nhiều công nhân, kỹ sư được tôn vinh ở Giải thưởng Tôn Đức Thắng

Ngoài ra, công tác chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân tiếp tục được mở rộng, lan tỏa đến lao động tự do, nghiệp đoàn, khu nhà trọ, khu lưu trú với tổng giá trị chăm lo ước tính hơn 2.343 tỷ đồng. Trong đó, LĐLĐ Thành phố đặc biệt quan tâm đến các đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, sửa xe, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, bảo mẫu ngoài công lập có hoàn cảnh khó khăn…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phan Hồng Ân, mô hình phối hợp giữa LĐLĐ và Thành đoàn trong 5 năm qua đã đạt được hiệu quả cao, góp phần xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh ở cơ sở, đồng hành thiết thực cùng thanh niên, công nhân.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Trong giai đoạn tới, ông Phan Hồng Ân mong muốn 2 đơn vị tiếp tục phát huy những mô hình, giải pháp hỗ trợ thiết thực trong chăm lo người lao động, như: vận động giữ hoặc giảm giá thuê trọ, hỗ trợ đào tạo nghề, phương tiện sinh kế, tổ chức các gian hàng bình ổn giá, sân chơi văn hóa - thể thao sau giờ làm... Trong đó, quan tâm các hoạt động mang lại hiệu quả đến thanh niên, công nhân.

LĐLĐ và Thành đoàn TPHCM đã ký chương trình liên tịch giai đoạn 2026 - 2030

Dịp này, LĐLĐ và Thành đoàn TPHCM đã ký chương trình liên tịch giai đoạn 2026 - 2030, với một số nội dung trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, pháp luật, tác phong công nghiệp, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho thanh niên công nhân trong bối cảnh TPHCM thực hiện chính quyền đô thị hai cấp. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, kết hợp với các hội thi nâng cao tay nghề, kỹ năng, qua đó tạo môi trường cho thanh niên công nhân phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến.

Cùng với đó, tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên công nhân và con, em thanh niên công nhân.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, LĐLĐ Thành phố và Thành Đoàn đã khen thưởng 65 tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp triển khai các hoạt động tại cơ sở.

THÁI PHƯƠNG