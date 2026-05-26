Bền bỉ với hành trình “Thành phố du lịch sạch ASEAN”

Ba năm liên tiếp được vinh danh là “Thành phố du lịch sạch ASEAN”, phường Vũng Tàu không chỉ khẳng định sức hút của một đô thị biển giàu tiềm năng mà còn cho thấy quyết tâm theo đuổi mô hình phát triển du lịch xanh, văn minh và bền vững.

Xanh bền vững

Từ nhiều thập niên trước, Vũng Tàu đã là địa danh quen thuộc với du khách trong và ngoài nước. Sở hữu đường bờ biển dài, bãi cát đẹp cùng hệ sinh thái núi, rừng, biển đan xen, nơi đây được xem là một trong những đô thị biển hiếm hoi hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và thể thao biển.

Tuy nhiên, điều làm nên dấu ấn của Vũng Tàu không chỉ nằm ở lợi thế thiên nhiên, mà còn ở định hướng phát triển lấy môi trường và chất lượng trải nghiệm của du khách làm trung tâm.

Vũng Tàu luôn khẳng định là điểm đến an toàn, văn minh, thân thiện và môi trường sạch sẽ. ẢNH CTV

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết, phường luôn xem công tác bảo vệ môi trường là “điều kiện nền” cho mọi chiến lược du lịch của phường. Việc TP Vũng Tàu trước đây 3 lần liên tiếp đạt danh hiệu “Thành phố du lịch sạch ASEAN” (năm 2020, 2022 và 2024 - sự kiện này 2 năm bình chọn một lần) là minh chứng rõ nhất: để được công nhận, địa phương phải đáp ứng 108 tiêu chí, trong đó khoảng 2/3 tiêu chí liên quan trực tiếp đến quản lý môi trường, vệ sinh, rác thải, không gian xanh và an ninh đô thị.

Phường Vũng Tàu hiện nay cụ thể hóa các tiêu chí trên bằng nhiều việc rất “đời thường”: duy trì vệ sinh bãi tắm hàng ngày; huy động các cá nhân, tổ chức tham gia ngày chủ nhật xanh, chiến dịch “nói không với rác thải nhựa”; thí điểm phân loại rác tại nguồn, điểm thu gom xanh; tăng cường thùng rác, nhà vệ sinh công cộng…

Bên cạnh đó, chính quyền yêu cầu cơ sở lưu trú, dịch vụ biển tuân thủ nghiêm quy định xả thải, tiếng ồn, niêm yết giá; xử lý kịp thời các “điểm nóng” về rác, nước thải, lấn chiếm vỉa hè…

Môi trường biển sạch, không khí trong lành là “thương hiệu” của du lịch biển - du lịch xanh. Ngoài ra, phường kiên định theo hướng du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gắn Vũng Tàu với hình ảnh kỳ du lịch biển ngắn ngày trong thành phố của TPHCM, phát triển thêm sản phẩm thể thao biển, kinh tế ban đêm, sự kiện văn hóa - lễ hội nhưng luôn đặt tiêu chí môi trường và chất lượng sống của người dân lên trước.

Góp phần vào thành quả này còn có quá trình đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị và thay đổi nhận thức về phát triển du lịch theo hướng bền vững. Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong quá trình đổi mới diện mạo đô thị là việc hình thành công viên Thùy Vân, với điểm nhấn là quảng trường Tam Thắng.

“Danh hiệu quốc tế là quan trọng, nhưng với chúng tôi, thước đo cuối cùng vẫn là việc du khách muốn quay lại, người dân cảm thấy đáng sống và tự hào về nơi mình đang ở. Để giữ vững danh hiệu “du lịch sạch ASEAN”, phường sẽ tiếp tục triển khai chiến lược “Du lịch xanh - cộng đồng bền vững”, với trọng tâm là giữ gìn môi trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý”, ông Vũ Hồng Thuấn nói.

Thân thiện và văn minh

Không dừng ở việc cải thiện hạ tầng hay môi trường, Vũng Tàu đang hướng đến xây dựng hình ảnh một điểm đến văn minh thông qua việc nâng cao chất lượng phục vụ và văn hóa ứng xử trong hoạt động du lịch. Chính quyền địa phương kỳ vọng các doanh nghiệp, hợp tác xã và đơn vị lữ hành sẽ cùng tham gia xây dựng bộ tiêu chí ứng xử văn minh với du khách, nói “không” với tình trạng chèo kéo, nâng giá hay kinh doanh thiếu chuyên nghiệp.

Anh Trần Hữu Phúc (du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng) chia sẻ: “Sau 2 năm trở lại Vũng Tàu, tôi thấy địa phương thay đổi nhanh chóng và rõ nét cả về hạ tầng lẫn dịch vụ.

Cụ thể, trong dịp lễ 30-4 và 1-5, phường này đã vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ đưa vào phục vụ hàng trăm nhà vệ sinh miễn phí. Các bãi đậu xe được bố trí nhiều, cộng thêm việc có mã QR giúp du khách dễ dàng tìm thấy chỗ giữ xe an toàn, theo giá niêm yết của chính quyền địa phương”.

Sau sáp nhập địa giới hành chính, phường Vũng Tàu có thêm nhiều dư địa phát triển mới, thu hút ngày càng đông khách du lịch. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội luôn là áp lực. Việc duy trì danh hiệu “du lịch sạch”, giữ gìn môi trường biển và đảm bảo chất lượng dịch vụ trong bối cảnh lượng khách tăng cao sẽ là bài toán không đơn giản đối với địa phương.

“Nhưng với định hướng phát triển rõ ràng, cùng quyết tâm xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện và hiện đại, Vũng Tàu đang từng bước khẳng định vị thế của một đô thị du lịch biển hàng đầu khu vực phía Nam”, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu khẳng định.

Từ một đô thị biển quen thuộc, Vũng Tàu đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành điểm đến của du lịch xanh, du lịch trải nghiệm và nghỉ dưỡng chất lượng cao. Hành trình ấy không chỉ được đo bằng những danh hiệu quốc tế, mà còn bằng sự hài lòng của du khách về môi trường, chất lượng dịch vụ và diện mạo ngày càng văn minh, hiện đại.

QUANG VŨ - ĐỨC TRUNG