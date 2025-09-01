Chính trị

Đối ngoại

Điện mừng Quốc khánh Malaysia và Quốc khánh Kyrgyz

SGGP

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh Malaysia (31-8-1957 - 31-8-2025), ngày 31-8, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Quốc vương Ibrahim Iskandar.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah. Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Hasan.

* Cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh nước Cộng hòa Kyrgyz (31-8-1991 - 31-8-2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadyr Japarov; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Adylbek Kasymaliev; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nurlanbek Turgunbek Uulu. Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zheenbek Kulubaev.

BÍCH QUYÊN

Từ khóa

Awang Bemee Awang Ali Basah Haji Mohamad Bin Hasan Nurlanbek Turgunbek uulu Johari Bin Abdul Điện mừng Cộng hòa Kyrgyz Dato Anwar Ibrahim Adylbek Kasymaliev Sadyr Japarov

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn