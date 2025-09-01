Điện mừng Quốc khánh Malaysia và Quốc khánh Kyrgyz

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 68 Quốc khánh Malaysia (31-8-1957 - 31-8-2025), ngày 31-8, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Quốc vương Ibrahim Iskandar.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hạ viện Johari bin Abdul và Chủ tịch Thượng viện Awang Bemee Awang Ali Basah. Nhân dịp này, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Hasan.

* Cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh nước Cộng hòa Kyrgyz (31-8-1991 - 31-8-2025), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sadyr Japarov; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Adylbek Kasymaliev; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nurlanbek Turgunbek Uulu. Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Zheenbek Kulubaev.

