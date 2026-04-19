Diễn viên Liên Bỉnh Phát: Mỗi vai diễn là bài học nghiêm túc để học hỏi

Sau bộ phim Song lang , diễn viên Liên Bỉnh Phát được coi là một phát hiện của điện ảnh Việt bởi vẻ đẹp nam tính, gai góc. Trong tháng 4-2026, Liên Bỉnh Phát cùng lúc có 2 phim ra rạp là Bẫy tiền (ngày 10-4) và Đại tiệc trăng máu 8 (24-4). Nhân dịp này, anh đã chia sẻ với phóng viên Báo SGGP những tâm huyết về con đường làm nghề nhiều dấu ấn nhưng cũng không ít những nốt trầm.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát trong bộ phim Bác sĩ tha hương, tác phẩm giúp anh đoạt giải thưởng Kim Chung

PHÓNG VIÊN: Cơ duyên nào đưa anh đến với dự án Bẫy tiền?

Diễn viên LIÊN BỈNH PHÁT: Cũng giống như nhiều diễn viên khác, tôi nhận được lời mời casting (thử vai). Sau khi đọc kịch bản, tôi rất thích hành trình của nhân vật - một dạng vai mà trước đây mình chưa từng trải nghiệm với nhiều giằng xé nội tâm và những khoảnh khắc bùng nổ. Ngoài ra, màu sắc bộ phim cũng rất hiện đại, xoay quanh lừa đảo công nghệ - một chủ đề gần gũi với đời sống hiện nay. Chính điều đó khiến tôi quyết tâm theo đuổi vai diễn và cố gắng thuyết phục đạo diễn qua các vòng casting.

Là vai diễn nhiều khác biệt, việc chuẩn bị của anh có khó khăn hơn so với các vai khác?

Với bất cứ vai diễn nào, tôi đều xây dựng cho mình một quy trình đầu tư cho nhân vật. Như ở bộ phim này, để chuẩn bị cho vai diễn, tôi đã tìm hiểu kỹ về thị trường tài chính và thế giới công nghệ, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến vấn nạn lừa đảo công nghệ cao hiện nay. Về tâm lý, dù trước đây tôi cũng thường đóng những vai khá nặng, nhưng nhân vật này có câu chuyện nền (background) khác biệt hoàn toàn nên tôi phải xây dựng lại từ đầu. Đối với tôi, mỗi vai diễn là một bài học mới và phải nghiêm túc học hỏi để thể hiện tốt nhất.

Làm việc với một đạo diễn mới như Oscar Dương mang đến cho anh trải nghiệm gì khác biệt?

Tôi nghĩ, Oscar Dương là đạo diễn mới nên sẽ thiệt thòi hơn về độ phổ biến, ít được mọi người, nhất là khán giả biết đến. Nhưng với tôi, điều quan trọng khi làm việc với bất kỳ ai là nhìn thấy được tư duy, cách làm việc và sự nhiệt huyết của họ. Với Oscar Dương, từ giai đoạn chuẩn bị, chúng tôi đã làm việc với nhau rất kỹ trong từng phân cảnh. Là người được đào tạo từ đầu tại nước ngoài, Oscar Dương có cách làm việc rất chuyên nghiệp, hiện đại, ngoài ra anh cũng có cảm thụ, cách thể hiện nhịp phim và màu phim khác biệt với các nhà làm phim trong nước. Là một diễn viên, tôi rất mong có những cơ hội như vậy để thử sức, chứng minh năng lực của mình.

Sau Song lang, Liên Bỉnh Phát từng tham gia một vài dự án điện ảnh nhưng không được đánh giá cao, có khi nào anh bị nghi ngờ về khả năng chọn vai?

Việc lựa chọn vai diễn vốn phụ thuộc vào năng lực thẩm định của diễn viên với kịch bản và nhân vật. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn là việc lựa chọn của diễn viên chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng thể cả dự án phim vì có rất nhiều thứ ảnh hưởng đến thành công cuối cùng. Ví như, có những lúc đọc kịch bản thì thấy rất hay, vai diễn rất hợp nhưng khi phim hoàn thành lại không được như hình dung. Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi nghĩ điều đó là bình thường, quan trọng là mình luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc. Tiêu chí của tôi khi lựa chọn vai diễn là cảm nhận được sức hấp dẫn của kịch bản, chiều sâu tâm lý của nhân vật và nỗ lực hết sức để thể hiện tốt vai diễn.

Là diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng giải Nam chính xuất sắc tại giải thưởng Kim Chung ở Đài Loan (Trung Quốc), anh nghĩ gì về cơ hội tiến ra thị trường quốc tế của mình?

Những giải thưởng quốc tế như vậy đối với diễn viên là một tiền đề quan trọng để được biết đến nhiều hơn. Như với tôi, sau khi đoạt giải thưởng Kim Chung đã nhận được nhiều lời mời tham gia các dự án quốc tế. Tôi nghĩ, đây là một hướng đi rất quan trọng với diễn viên trong nước. Nền điện ảnh của chúng ta có rất nhiều diễn viên giỏi, tài năng nhưng lại ít được biết đến ở quốc tế, đó cũng là điều rất đáng tiếc. Tôi hy vọng trong tương lai gần, sẽ có nhiều diễn viên trong nước dần bước ra bên ngoài, vừa là để thế giới biết nhiều hơn nền điện ảnh của chúng ta, vừa là cơ hội để các diễn viên trong nước nâng cao tay nghề khi được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tầm thế giới...

Ở góc độ một diễn viên, tôi nghĩ mình cần cố gắng tập trung trau dồi thật nhiều về mặt diễn xuất. Phải cố gắng giỏi hơn, đa dạng hơn mỗi ngày để khi có bất cứ cơ hội nào đến dù là trong nước hay nước ngoài mình đều có thể nắm bắt một cách tốt nhất.

Sau các thành công, việc lựa chọn vai diễn của anh liệu có khắt khe hơn?

Dĩ nhiên, khi có nhiều lời mời, nhiều lựa chọn thì việc cân nhắc vai diễn, tôi cẩn trọng hơn. Nhưng tôi không nghĩ mình là người khó tính, tôi hy vọng được tham gia những bộ phim, thể hiện những vai diễn có chất lượng. Với những bộ phim được mời đi casting, nếu đã đồng ý đi, tôi luôn nghiêm túc, nỗ lực hết sức để thuyết phục đạo diễn chọn mình. Đó luôn là tôn chỉ làm nghề của tôi, tôi tự hứa sẽ cố gắng trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Dù rất thành công về chuyên môn nhưng Liên Bỉnh Phát lại chưa có phim thắng doanh thu phòng vé, điều này có gây áp lực với anh?

Tôi nghĩ mỗi bộ phim có một sứ mệnh nhất định. Có những phim làm ra để thắng về doanh thu phòng vé, nhưng có những phim làm ra để đi xa, đi lâu. Là một diễn viên, được góp mặt trong bất kỳ bộ phim nào cũng là niềm vinh dự. Con đường làm nghề của tôi vẫn còn dài nên hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được góp mặt trong một bộ phim thắng doanh thu, đó cũng là mong muốn của bất cứ diễn viên nào.

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, lần đầu tham gia điện ảnh với vai diễn trong Song lang (đạo diễn Leon Lê, năm 2018), lập tức gây dấu ấn với 3 giải thưởng: Tokyo Gemstone tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2018, Nam diễn viên chính xuất sắc tại Out On Film Atlanta’s LGBTQ Film Festival 2018 và Ngôi sao châu Á mới tại Liên hoan phim quốc tế Macau lần thứ 4 (IFFAM 2019). Năm 2025, với vai diễn trong bộ phim truyền hình Bác sĩ tha hương (hợp tác với Đài Loan), anh trở thành diễn viên Việt Nam đầu tiên thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Chung 2025.

VĂN TUẤN thực hiện