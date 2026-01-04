Diễn viên Thanh Hương: Gắng diễn thật đời

Dù thành công lớn ở lĩnh vực truyền hình, Thanh Hương vẫn khiêm tốn nhận mình là “tân binh” ở điện ảnh. "Thiên đường máu" là dự án thứ 2 cô tham gia tại thị trường phía Nam, sau "Tìm xác: Ma không đầu". Phóng viên Báo SGGP đã trao đổi với diễn viên Thanh Hương xoay quanh hành trình hóa thân vào vai diễn cũng như con đường làm nghề của cô.

Bám kịch bản trước, sáng tạo sau

* PHÓNG VIÊN: Vai diễn trong Thiên đường máu đến với chị như thế nào?

* Diễn viên THANH HƯƠNG: Trong quá trình làm nghề, tôi luôn mong muốn được nhận những vai không trùng nhau, hoặc nếu có điểm giống thì sẽ tìm cách khai thác khác đi để mỗi lần xuất hiện đều là một phiên bản mới. Vai diễn trong Thiên đường máu vì thế chắc chắn sẽ rất khác, có nhiều đất diễn và màu sắc mới. Bộ phim có chủ đề liên quan đến tình hình thời sự được nhiều người quan tâm hiện nay, nên khi được nhà sản xuất gửi kịch bản, đọc, nghiên cứu và trao đổi thấy phù hợp, tôi “chốt” luôn.

Diễn viên Thanh Hương trong Thiên đường máu (Ảnh: ĐPCC)

* Chị đã chuẩn bị như thế nào để diễn cho ra “chất” một nhân vật phản diện?

* Tôi luôn xác định trước hết phải bám vào kịch bản, nhân vật để làm đúng yêu cầu vai diễn, sau đó mới có những sáng tạo thêm. Bởi, đôi khi những tính toán của bản thân khi ra hiện trường sẽ luôn có thay đổi do tư duy, cảm nhận của mình về nhân vật và đạo diễn không phải lúc nào cũng giống nhau.

Với vai diễn trong Thiên đường máu, tôi tìm hiểu, nghiên cứu khá nhiều thông tin. Bản thân tôi cũng là nạn nhân của những cuộc gọi làm phiền, lừa đảo nên có sẵn những xâu chuỗi để làm dày tư liệu xây dựng cho vai diễn. Lần đầu làm việc với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, ban đầu tôi có chút lo lắng nhưng sau đó tôi thấy anh rất tôn trọng ý kiến của diễn viên. Tôi cũng làm việc rất kỹ với chị Hạnh Thúy, tác giả kịch bản, để từng câu thoại phải đúng, sát với nhân vật.

Tôi nghĩ khán giả thích nhất sự chân thực, và cũng là yêu cầu bản thân đặt ra với vai diễn này. Tôi muốn khi xem phim, người xem cảm nhận được điều đó, chứ mình không cố làm cho hay nhưng lại không gần gũi. Có một điều khá thú vị, trong quá trình chuẩn bị và ra phim trường, đạo diễn còn cho phép tôi được thêm lời thoại mới, với điều kiện khán giả nghe phải hiểu và thấy chất đời trong đó.

* Đây có phải vai diễn “nặng ký” nhất với Thanh Hương?

* “Nặng về bề ngoài” là từ để miêu tả chính xác vai diễn này. Bởi, có những trường đoạn tôi phải diễn độc thoại, sau khi thoại xong tôi gần như... hết hơi. Với vai diễn này, dù không quá nặng về tâm lý, nhưng phải gây ấn tượng từ ngoại hình và giọng nói đảm bảo sắc, nét, sang sảng. Tôi không dám nhận là đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng đúng là vai diễn này khá khủng khiếp. Tôi nghĩ nếu diễn viên không có nội lực, đủ sức khỏe thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Có lẽ cũng vì vậy mà dù đã đóng máy, xả vai nhưng khi về lại nhà ở Hà Nội, tôi vẫn nhớ đến vai diễn.

Chỉ là tân binh điện ảnh

* Có vẻ con đường điện ảnh với Thanh Hương đang rất rộng mở sau khi đã ghi dấu ấn đậm nét ở lĩnh vực truyền hình?

* Tôi lại phải dùng từ may mắn. Nhìn lại hành trình diễn xuất của bản thân, ở lĩnh vực truyền hình ít nhiều tôi đã có những thành tựu, những giải thưởng uy tín và chạm đến ngưỡng nhiều nghệ sĩ khác mơ ước.

Tuy nhiên, với điện ảnh, tôi vẫn chỉ là một tân binh, đang đi những bước chập chững. Với dự án đầu tiên, dù chưa có nhiều đất diễn nhưng chính sự mở màn nhẹ nhàng ấy khiến tôi không áp lực và biết khán giả đón nhận mình như thế nào để chuẩn bị cho kế hoạch dài hơi tiếp theo. Tôi cũng xác định, vừa làm vừa học hỏi và rút kinh nghiệm.

Với một nghệ sĩ phía Bắc, khi Nam tiến chắc chắn không dễ dàng để tiếp cận và chinh phục khán giả vì luôn có sự khác biệt trong cảm nhận. Nhưng tôi xác định, khi mình bắt đầu mọi thứ bằng sự chỉn chu nhất, khán giả sẽ cảm nhận được sự chuyên nghiệp. Giữ vững kim chỉ nam làm nghề đó, tôi tin thời gian sẽ cho mình sự trưởng thành và kinh nghiệm, giống như cách tôi chinh phục ở lĩnh vực truyền hình.

Dĩ nhiên, điện ảnh có nhiều khác biệt với truyền hình, đặc biệt là luôn đòi hỏi mình phải nhanh nhẹn hơn. Nhưng tôi tin, với những gì đã tạo dựng được ở phim truyền hình sẽ là nền tảng nhất định để mình có thể tiến bước trên một con đường mới, ít nhất cũng giảm bớt những khó khăn so với những người bắt đầu mới hoàn toàn.

* Chị từng chia sẻ, bản thân không áp lực chuyện tài chính. Có phải vì thế chị càng dễ thăng hoa trong từng vai diễn?

* Theo tôi, không phải nghệ sĩ nào cũng có điều kiện về kinh tế nếu chỉ làm nghề đơn thuần. Khi còn nặng gánh cơm, áo, gạo, tiền rất dễ bị phân tâm. Tôi thấy mình may mắn khi có tài chính ổn định, không gặp khó khăn hay phải lo lắng quá nhiều khi bước chân vào nghề. Mọi thứ tôi đều tự lo được. Bên cạnh đó, tôi cũng thuộc tuýp người vô tư, luôn nhìn mọi thứ đơn giản.

Tôi luôn nghĩ, trong cuộc sống khó có điều gì có thể làm mình gục ngã. Nhiều người nói vì tôi chưa phải trải qua những khổ ải hay bị đặt vào khó khăn nên chưa bị quật ngã. Có lẽ đó cũng chính là điều may mắn của riêng mình, để có thể đến giờ vẫn nhìn cuộc đời bằng màu rất hồng.

* Có khi nào đứng trước những thành công đã qua chị cũng thấy áp lực? * Có một chút. Nhưng, hành trình làm nghề hơn 10 năm cũng cho tôi bản lĩnh. Có lúc mình cảm thấy nao núng, mệt mỏi hay chông chênh..., nhưng rồi tôi vẫn hiểu điều gì là quan trọng. Tôi không để mình bị tiêu cực, bởi có suy nghĩ nhiều cũng không làm vai diễn của mình hay hơn. Tôi chọn tập trung vào hành động, sai thì sửa, sai đâu sửa đó. Người khác tạo áp lực cho mình đã mệt, chính mình còn làm điều đó thì sẽ càng khó khăn hơn. Tôi chọn buông tất cả và tập trung để khán giả thấy những sản phẩm tốt nhất của mình.

VĂN TUẤN thực hiện