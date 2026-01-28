Nhà văn Mường Mán qua đời, hưởng thọ 79 tuổi

Thông tin từ gia đình cho biết, nhà văn Mường Mán đã qua đời vào chiều 28-1 tại nhà riêng, hưởng thọ 79 tuổi.

Nhà văn Mường Mán tên thật Trần Văn Quảng, sinh năm 1947 tại làng Chuồn (làng An Truyền), huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế). Tuổi trưởng thành nhà văn Mường Mán sống tại Cần Thơ, từ năm 1995 đến nay, ông chuyển lên sống ở TPHCM, làm việc tại Công ty văn hóa Phương Nam đến khi về hưu vào cuối năm 2007.

Nhà văn Mường Mán. Ảnh: TUY HÒA

Bắt đầu đến với văn chương từ năm 17 tuổi với bài thơ Qua mấy ngõ hoa, dài 70 câu, rồi sau đó, Mường Mán chuyển sang viết văn xuôi. Nhiều truyện ngắn của ông đã được in trong tập Cạn chén tình (NXB Trẻ, 2003). Ngoài ra, nhà văn Mường Mán còn thử sức với công việc biên kịch, qua các bộ phim Người trong cuộc (1987), Chuyện ngã Bảy (còn có tên là Tiếng đờn kìm, 1997), Gió qua miền tối sáng (viết chung, 30 tập, 1995), Trăng không mùa (1998), Duyên phận (16 tập, 2003)…

Trong suốt quá trình cầm bút, ông có khoảng 30 tác phẩm bao gồm thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim... Đặc biệt, nhắc đến tên tuổi Mường Mán, nhiều bạn đọc vẫn còn ấn tượng với những tác phẩm viết về tuổi hoa niên của ông như: Lá tương tư, Một chút mưa thơm, Mùa thu tóc rối, Chiều vàng hoa cúc, Khóc nữa đi Sớm Mai, Trăng không mùa, Muối trăm năm...

Thông tin về tang lễ của nhà văn Mường Mán

Ngoài văn chương, nhà văn Mường Mán còn để lại dấu ấn trong lĩnh vực hội họa. Vào năm 2007, khi về hưu, ông đã có một quyết định khiến không ít người bất ngờ khi gác bút để cầm cọ. Trong hơn 10 năm cầm cọ, ông đã vẽ được khoảng 100 bức tranh. Năm 2019, ông từng tổ chức triển lãm cá nhân “Tuần trăng mê hoặc” tại TPHCM.

Linh cữu nhà văn Mường Mán được quàn tại số 78/21/14, đường Nguyễn Văn Khối, phường Thông Tây Hội, TPHCM. Lễ nhập quan vào lúc 6 giờ ngày 29-1 (nhằm ngày 11 tháng Chạp năm Ất Tỵ), lễ động quan vào lúc 6 giờ ngày 31-1 (nhằm ngày 13 tháng Chạp năm Ất Tỵ). Sau đó linh cữu của ông được hỏa táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (TPHCM).

QUỲNH YÊN