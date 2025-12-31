Phan Đinh Tùng làm mới “Khúc hát mừng sinh nhật”

Phan Đinh Tùng công bố loạt dự án năm 2026

Sau thành công của Đinh Show ở Hà Nội tối 26-12, nam ca sĩ tiếp tục mang tinh thần “Đinh” trở về TPHCM và công bố loạt dự án mới. Tối 30-12, anh chia sẻ kế hoạch remake (làm lại) bản hit Khúc hát mừng sinh nhật - là bản hit lớn nhất, biểu tượng gắn liền tên tuổi Phan Đinh Tùng.

Với hơn 300 triệu lượt xem, nằm trong top 10 MV V-pop có lượt xem cao nhất từ trước đến nay, Khúc hát mừng sinh nhật trở thành một phần ký ức tập thể của nhiều thế hệ khán giả. Ở dự án remake, Phan Đinh Tùng dự kiến mời 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục góp giọng, đồng thời mở rộng sự tham gia của nhiều anh tài, chị đẹp, tân binh toàn năng. Đây là dự án mang tính thử thách cao, đòi hỏi khả năng kết nối nghệ sĩ quốc tế, tổ chức sản xuất quy mô lớn và giữ được tinh thần nguyên bản ca khúc, được nam ca sĩ xác định là dự án trọng điểm năm 2026.

Phan Đinh Tùng quyết tâm làm mới bản hit

Bên cạnh đó, chuỗi MV cover mang tên Đinh Music cũng được giới thiệu. Dự án gồm 7 MV với 7 ca khúc V-pop được Phan Đinh Tùng cover (hát lại) bằng bản phối mới, đi kèm các MV đậm tính nghệ thuật.

Sản phẩm khởi động của chuỗi dự án là Say một đời vì em - phiên bản chính thức do Phan Đinh Tùng trình bày. Với định hướng mới, Đinh Music được xem là nỗ lực làm mới hình ảnh nghệ sĩ ở tuổi 50, trẻ trung hơn trong ngôn ngữ hình ảnh, hiện đại hơn trong cách tiếp cận.

Ngoài ra, Phan Đinh Tùng còn dự kiến tổ chức Đinh Concert in Ho Chi Minh City vào 20-6-2026 tại Nhà hát Hòa Bình, sau đó là Đinh Concert in Las Vegas vào 28-11-2026 và khép lại bằng Đinh Symphony tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 26-12-2026. Nam ca sĩ cho hay đang làm việc cùng những nhân sự giàu kinh nghiệm, bản lĩnh nhằm từng bước hiện thực hóa các dự án.

TIỂU TÂN