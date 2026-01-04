Tác giả trẻ Hải Nguyên: Yêu và viết từ những điều bé nhỏ

Tập truyện ngắn "Nắng mới đã lên ngoài hiên" (NXB Kim Đồng) của Hải Nguyên là tác phẩm hiếm hoi dành cho tuổi teen hiện nay. Ở đó, những cô cậu tuổi hoa niên vừa hồn nhiên vừa mang một chút ưu tư trước cuộc sống.

Hải Nguyên

Hải Nguyên (tên thật là Phan Trọng Ân), tốt nghiệp Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TPHCM vào năm 2023, hiện đang sống và làm việc tại TPHCM. Cây bút trẻ sinh năm 2001 này cho biết, từ những năm học cấp 2 đã tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi Văn và đoạt được một số giải thưởng. Có lẽ vì “thương mến” con chữ từ bé nên Hải Nguyên thầm lặng theo đuổi công việc viết lách đến nay.

“Một lý do khác phải nhắc đến, đó là sau khi đọc tập truyện Quà muộn của nhà văn Nguyên Hương, tôi bắt đầu nghĩ đến việc viết văn như cách thức để lưu giữ những khoảnh khắc nhỏ bé ấm áp xung quanh mình. Những truyện ngắn giàu cảm xúc và ngập tràn yêu thương của nhà văn Nguyên Hương đã lay động trái tim tôi”, Hải Nguyên bày tỏ.

Khi bắt đầu sáng tác, cậu chỉ viết theo bản năng, cứ lặng lẽ, miệt mài viết và cất giấu cho riêng mình. Rồi đến lúc Hải Nguyên nhận ra, mình cần chia sẻ với nhiều người hơn. Thế là Hải Nguyên mạnh dạn viết và gửi cộng tác với nhiều tòa soạn báo. Việc truyện ngắn Màu hoa tím lên báo trở thành niềm vui và động lực ý nghĩa cho một người trẻ manh nha ý định gắn bó với văn chương.

“Tôi yêu thích sự yên tĩnh và những điều bé nhỏ giản dị xung quanh mình, nên cũng thích viết trong không gian yên tĩnh, sau thời gian âm thầm quan sát, ngắm nhìn, suy tư đủ sâu”, Hải Nguyên chia sẻ.

Nắng mới đã lên ngoài hiên gồm 14 truyện ngắn khắc họa chân thực đời sống và tâm lý của những cô bé, cậu bé tuổi hoa niên. Trong những truyện ngắn của mình, Hải Nguyên nhắc đến nhiều tác phẩm văn học trong và ngoài nước như: Những người phụ nữ bé nhỏ (Louisa May Alcott), Khu vườn mùa hạ (Kazumi Yumoto), Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau (Nguyễn Thiên Ngân), Lâu đài (Franz Kafka), Đề tặng một giấc mơ (Lâm Thị Mỹ Dạ), Kim Ji-young, sinh năm 1982 (Cho Nam-joo)… Điều này cho thấy Hải Nguyên có ý thức chuẩn bị cho mình một hành trang để có thể đi xa với văn chương.

Theo chia sẻ của Hải Nguyên, việc đọc giúp cậu mở mang “giếng cạn” nhỏ bé của mình. Trải nghiệm đọc, xem, nghe, cảm thụ tác phẩm văn học, điện ảnh, âm nhạc hỗ trợ rất nhiều trong quá trình sáng tạo. Điều đó ảnh hưởng sâu sắc đến việc người viết hình dung, liên tưởng, khắc họa nhân vật trên nhiều phương diện để khai thác và đào sâu.

Hải Nguyên bày tỏ: Một trong những nhà văn yêu thích của tôi là Yoshimoto Banana (nữ nhà văn đương đại Nhật Bản - PV). Lúc nào, dù vui tươi hay buồn nản, đọc những tác phẩm của Yoshimoto Banana, tôi luôn cảm thấy được “chữa lành” bởi những điều quá đỗi ấm áp, tinh tế, dịu dàng.

Đặc biệt quan tâm đến ký ức, hoài niệm tuổi thơ và hành trình trưởng thành nên sau tập truyện Nắng mới đã lên ngoài hiên, Hải Nguyên cho biết sẽ tiếp tục viết về những mảng đề tài liên quan. Tuy vậy, sắp tới, Hải Nguyên cũng muốn thử sức với những khía cạnh đa dạng, mới mẻ và trưởng thành hơn.

QUỲNH YÊN