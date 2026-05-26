Văn hóa

Nhân vật

Triển lãm hơn 30 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan

SGGPO

Gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan tổ chức triển lãm chủ đề “Họa sĩ Nguyễn Phan - Những năm tháng và sắc màu hoài niệm”, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành,TPHCM) từ nay đến ngày 31-5.

Khách tham quan triển lãm
Khách tham quan triển lãm

Triển lãm do KTS Phan Trường Sơn, con trai cố họa sĩ cùng gia đình thực hiện, đồng thời giới thiệu tập sách cùng tên nhằm nhìn lại hành trình sáng tác và những dấu ấn nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Phan (1940-2010).

Miền quê trong ký ức.jpg
Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Họa sĩ Nguyễn Phan, tên thật Phan Ngọc Nam, trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Năm 1965, ông đoạt Huy chương Bạc tại Triển lãm Mỹ thuật quốc tế ở Rome (Ý) với tác phẩm Trăng thanh bình. Ngoài hội họa, ông còn tham gia thiết kế, thực hiện nhiều công trình tượng đài và quy hoạch cảnh quan tại Quảng Nam - Đà Nẵng như Tượng đài Vĩnh Trinh, Đài tưởng niệm Cây Cốc, Công viên 29-3…

medal .jpg
Tác phẩm Trăng thanh bình của họa sĩ Nguyễn Phan

Triển lãm giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn dầu được gia đình lưu giữ, trải dài qua nhiều giai đoạn sáng tác. Tranh Nguyễn Phan mang phong cách giàu nội tâm, bố cục chặt chẽ, màu sắc trầm lắng, thường xoay quanh các chủ đề như con thuyền, mảng tường cũ hay hình tượng người phụ nữ. Nhiều tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu như Thời gian, Dấu chân em, Thành Nội, Ly rượu trần gian, Bến mộng mơ, Đêm Hương Giang

THIÊN BÌNH

Từ khóa

Nguyễn Phan Phan Ngọc Nam Cao đẳng Mỹ thuật Huế Trăng thanh Công viên 29-3 Phan Trường Sơn Họa sĩ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn