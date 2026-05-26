Triển lãm hơn 30 tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan

Gia đình cố họa sĩ Nguyễn Phan tổ chức triển lãm chủ đề “Họa sĩ Nguyễn Phan - Những năm tháng và sắc màu hoài niệm”, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành,TPHCM) từ nay đến ngày 31-5.

Khách tham quan triển lãm

Triển lãm do KTS Phan Trường Sơn, con trai cố họa sĩ cùng gia đình thực hiện, đồng thời giới thiệu tập sách cùng tên nhằm nhìn lại hành trình sáng tác và những dấu ấn nghệ thuật của họa sĩ Nguyễn Phan (1940-2010).

Tác phẩm trưng bày trong triển lãm

Họa sĩ Nguyễn Phan, tên thật Phan Ngọc Nam, trưởng thành từ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế. Năm 1965, ông đoạt Huy chương Bạc tại Triển lãm Mỹ thuật quốc tế ở Rome (Ý) với tác phẩm Trăng thanh bình. Ngoài hội họa, ông còn tham gia thiết kế, thực hiện nhiều công trình tượng đài và quy hoạch cảnh quan tại Quảng Nam - Đà Nẵng như Tượng đài Vĩnh Trinh, Đài tưởng niệm Cây Cốc, Công viên 29-3…

Tác phẩm Trăng thanh bình của họa sĩ Nguyễn Phan

Triển lãm giới thiệu hơn 30 tác phẩm sơn dầu được gia đình lưu giữ, trải dài qua nhiều giai đoạn sáng tác. Tranh Nguyễn Phan mang phong cách giàu nội tâm, bố cục chặt chẽ, màu sắc trầm lắng, thường xoay quanh các chủ đề như con thuyền, mảng tường cũ hay hình tượng người phụ nữ. Nhiều tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu như Thời gian, Dấu chân em, Thành Nội, Ly rượu trần gian, Bến mộng mơ, Đêm Hương Giang…

THIÊN BÌNH