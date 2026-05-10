Ca sĩ Trần Thủy Tiên: Được sống với âm nhạc là hạnh phúc lớn

Mới đây, trong cuộc thi Tỏa sáng sao đôi 2026, ca sĩ trẻ Trần Thủy Tiên (sinh năm 1995, ảnh) cùng đồng đội giành giải nhất. Cô được ca sĩ Đoan Trang, giám khảo của cuộc thi, ví như “chiến thần lên tone, chuyển tone”.

Trần Thủy Tiên và đồng đội Trân Oanh đã tạo nên những tiết mục ấn tượng, vừa bùng nổ vừa tinh tế. Họ thể hiện tư duy làm nghề chuyên nghiệp khi luôn mang đến những tiết mục đầu tư chỉn chu, ấn tượng và đầy khác biệt.

Trước khi đến với cuộc thi này, Trần Thủy Tiên được nhiều khán giả biết đến khi đoạt á quân cuộc thi Sao tìm sao 2021, tốp 4 cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2023… Nữ ca sĩ sở hữu phong cách biểu diễn tự tin, giàu năng lượng cùng ngoại hình cá tính nổi bật với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật.

Phía sau ánh sáng sân khấu ấy là câu chuyện dài về hành trình trưởng thành, về những lựa chọn khó khăn của cô. Trần Thủy Tiên chia sẻ: Có thời điểm tôi như thấy chênh vênh, mất định hướng. Nhưng rồi, tôi xem đó như một phần tất yếu của hành trình nghệ thuật, nỗ lực vượt qua để kiên định con đường mình đã chọn.

Cô kể, cơ duyên đến với âm nhạc của cô bắt đầu từ khi 5 tuổi với màn biểu diễn đầu tiên trên sân khấu Vườn âm nhạc của Nhà Thiếu nhi quận 1. Suốt những năm tháng thiếu niên, cô gắn bó với Nhà thiếu nhi như một môi trường nuôi dưỡng đam mê. Năm 18 tuổi, Thủy Tiên thi đậu vào Trường Đại học Hoa Sen và Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TPHCM.

Theo lời khuyên của nhiều người, cô chọn theo học ngành Hệ thống thông tin quản lý tại Trường Đại học Hoa Sen vì đó là một lựa chọn... an toàn. Dù vậy, đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng, Thủy Tiên vừa đi học vừa đi hát acoustic tại các quán cà phê để nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc. Để rồi sau khi tốt nghiệp, đi làm văn phòng được 1 năm, Thủy Tiên nhận thấy đây không phải hành trình cuộc đời của mình.

“Cảm giác ngồi một chỗ, nhìn màn hình máy tính đầy trống rỗng! Tôi hiểu, con đường nghệ thuật mới là con đường của mình. Chỉ khi được hát, tôi mới tìm thấy mình, thấy niềm vui rất thật. Mỗi ngày được đứng trên sân khấu, được sống với âm nhạc đã là một niềm hạnh phúc lớn”, Trần Thủy Tiên tâm sự.

Đây không phải là một lựa chọn dễ dàng, khi ba của cô là bộ đội, mẹ là giáo viên nên luôn muốn con gái đi theo con đường ổn định. Tuy nhiên, ba mẹ vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định của con gái.

Thủy Tiên bày tỏ: “Nhìn lại hành trình đã qua, điều khiến tôi tự hào nhất không phải là những thành tích hay sự công nhận, mà là quyết định dũng cảm bước vào con đường nghệ thuật, bất chấp những tự ti ban đầu. Bên cạnh đó, sự đồng hành của gia đình cũng là một điểm tựa vững chắc giúp tôi vững vàng hơn trên con đường đã chọn”.

Dù đã có những thành công bước đầu, nhưng hành trình của người nghệ sĩ trẻ sau những cuộc thi vẫn không ít gập ghềnh. Thủy Tiên chia sẻ, cô không ngại thử thách, nỗ lực bởi đó cũng là một phần tất yếu của con đường nghệ thuật. Điều cô mong muốn bây giờ là sớm có thêm nhiều sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp để định vị bản thân, tạo thêm dấu ấn để đến gần hơn số đông khán giả.

TIỂU TÂN