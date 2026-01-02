Văn hóa - Giải trí

Chương trình Piano Racital: Hồ Khánh Vân – 60 năm

Tối 3-1, tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TPHCM, Nhóm bạn yêu nhạc cổ điển Sài Gòn (Saigon Classical Music Group) tổ chức chương trình biểu diễn Piano Recital: Hồ Khánh Vân – 60 năm.

Buổi hòa nhạc được xây dựng như một hành trình âm nhạc xuyên suốt chu kỳ 60 năm của đời người trong văn hóa Việt Nam, từ tuổi thơ đến những khoảnh khắc lắng đọng của tuổi già. Mỗi tác phẩm phản ánh một giai đoạn phát triển của con người, từ sự ngây thơ, đam mê đến chín chắn và viên mãn.

Trong chương trình, nghệ sĩ – diễn giả Hồ Khánh Vân trình diễn các tác phẩm của Johann Sebastian Bach, Joseph Haydn, Frédéric Chopin và Ludwig van Beethoven.

Hồ Khánh Vân sinh năm 2002 tại TPHCM, học piano từ năm 8 tuổi. Cô từng đoạt nhiều giải thưởng piano quốc tế và tham gia biểu diễn tại các liên hoan âm nhạc quốc tế, đồng thời biểu diễn cùng nhiều dàn nhạc giao hưởng.

THÚY BÌNH

