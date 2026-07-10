Nhân sự mới

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Chiều 9-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức lễ công bố, trao Nghị quyết về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn bà Nguyễn Phạm Duy Trang, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XV, giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; bổ nhiệm ông Hà Văn Thắng, nguyên Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; bổ nhiệm ông Huỳnh Khắc Điệp, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên.

ANH PHƯƠNG

Từ khóa

Nguyễn Phạm Duy Trang Huỳnh Khắc Điệp Hà Văn Thắng Ủy TPHCM Ban Nội Chính Thành Nguyễn Mạnh Cường Ủy ban Tư pháp Vũ Hồng Thanh Nguyễn Khắc Định

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