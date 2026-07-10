Với tỷ lệ phiếu bầu 100%, ông Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Sáng 10-7, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đã diễn ra phiên chính thức với sự tham dự của gần 160 đại biểu, đại diện cho hơn 450 hội viên đang sinh hoạt tại các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện, cơ quan thường trú và các chi hội trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Tham dự đại hội có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng, cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ngành.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 17 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành, các đại biểu thống nhất bầu ông Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh với tỷ lệ tín nhiệm 100%.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt đại hội

Cùng với đó, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Nhà báo Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Ông Lê Huy Toàn tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng

Ban Chấp hành cũng bầu Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh gồm 5 thành viên; Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XII gồm 10 đại biểu.

TIẾN THẮNG