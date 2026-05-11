Hà Nội xem xét 3 nhóm vấn đề về phát triển Thủ đô giai đoạn mới

Sáng 11-5, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) để xem xét, quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nêu rõ, kỳ họp chuyên lần này mang theo ý nghĩa của một bước chuyển rất quan trọng trong tư duy phát triển, trong tổ chức thực hiện và trong khát vọng đưa Thủ đô bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới với những định hướng lớn, tầm nhìn lớn và yêu cầu rất cao đối với Thủ đô. Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và trao gửi niềm tin rất lớn của Trung ương đối với Hà Nội...

“Chưa bao giờ Hà Nội có được sự hội tụ đồng thời của nhiều điều kiện thuận lợi, nhiều cơ chế đặc thù và nhiều kỳ vọng lớn như giai đoạn hiện nay. Nhưng càng được kỳ vọng cao, Hà Nội càng phải có trách nhiệm lớn”, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhấn mạnh và khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân Thủ đô, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét, quyết định 15 nội dung thuộc thẩm quyền, tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn.

Thứ nhất, xem xét, ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa Luật Thủ đô (sửa đổi). Đây là nhóm nội dung có ý nghĩa nền tảng, mở đường cho việc triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của thành phố trong thời gian tới. Trong đó, có nhiều chính sách tác động trực tiếp đến chất lượng sống của người dân và định hướng phát triển bền vững của Thủ đô.

Thứ hai, xem xét các chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với nhiều dự án trọng điểm về giao thông, môi trường, y tế và hạ tầng đô thị. Theo bà Phùng Thị Hồng Hà, mỗi công trình được triển khai không chỉ góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng mà còn mở rộng không gian phát triển mới, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong tương lai. Đó cũng là những bước đi cụ thể để hiện thực hóa quy hoạch Thủ đô bằng những công trình, dự án và kết quả phát triển cụ thể.

Thứ ba, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét báo cáo về tiến độ triển khai những cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã cho phép Hà Nội áp dụng. Qua đó, đánh giá rõ hơn những kết quả bước đầu, nhận diện những khó khăn, vướng mắc để tiếp tục tháo gỡ với tinh thần đã cam kết với Trung ương thì phải quyết tâm thực hiện; đã hứa với nhân dân thì phải tạo chuyển biến thực chất, rõ nét và đo đếm được bằng kết quả cụ thể.

Liên quan tới Nghị quyết về Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, đồng chí Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội chưa xem xét thông qua nghị quyết về đề án này. Đồng thời, HĐND TP Hà Nội cũng chưa xem xét Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh giai đoạn 2026-2030; chủ trương đầu tư tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận.

