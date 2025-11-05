Xã hội

Vụ nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng: 6 học sinh sẽ bị kỷ luật

SGGPO

Liên quan vụ một nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh hội đồng, cơ quan chức năng đã vào cuộc. Phía nhà trường cũng có biện pháp xử lý đối với những học sinh đánh bạn.

Trong 2 ngày, 2 và 3-11, Trường THCS A.Đ. (phường Long Nguyên) đã mời học sinh, phụ huynh và giáo viên các lớp liên quan làm việc. Hiệu trưởng đã gửi lời xin lỗi đến học sinh, phụ huynh có con bị đánh.

Trong chiều 2-11, cơ quan công an cũng đã vào cuộc.

2.jpg
Các nữ sinh lớp 8 lao vào đánh hội đồng bạn học trong sự hò reo của bạn bè

Qua làm việc, xác định nguyên nhân vụ đánh hội đồng do mâu thuẫn khi xếp hàng tập thể dục. Thầy giáo sắp chỗ đứng nhưng học sinh không đứng đúng vị trí. Mâu thuẫn nảy sinh từ đây và các học sinh hẹn vào nhà vệ sinh đánh nhau.

Sau vụ việc, các nữ sinh đánh bạn đã ân hận, xin chịu mọi hình thức kỷ luật. Phụ huynh của các em cũng xin lỗi nữ sinh bị đánh và gia đình, đồng thời cam kết chịu chi phí thăm khám, thuốc men và đi lại.

Hiệu trưởng nhà trường cho biết, có thể xử lý kỷ luật 6 học sinh đánh bạn ở hình thức cao nhất theo quy định. Đồng thời, phía nhà trường sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục học sinh, không để xảy ra bạo lực học đường.

Sáng 5-11, mạng xã hội lan truyền clip khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một bạn học tại khuôn viên Trường THCS A.Đ. trong sự hò reo của nhiều học sinh xung quanh.

Nữ sinh bị đánh hội đồng được chẩn đoán đa chấn thương, rạn nứt 3 xương sườn, tinh thần hoảng loạn.

TÂM TRANG - CAO SƠN

