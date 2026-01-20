Định vị bản thân trong bối cảnh toàn cầu hóa mới

Ấn phẩm Go Global - Cẩm nang sống, làm việc và tỏa sáng toàn cầu (Saigon Books và NXB Thế giới) không chỉ giúp nhiều người “soi lại chính mình” trong bối cảnh hội nhập, mà còn là khung năng lực để chuyển hóa từ "tâm lý người đi học việc" sang "vị thế người kiến tạo" trong thị trường lao động không biên giới.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa chuyển từ mô hình tuyến tính sang dạng phân mảnh, đa trung tâm và chịu tác động mạnh bởi AI, việc định vị bản thân trở thành yêu cầu nền tảng đối với mỗi cá nhân. Trong cuốn sách Go Global, tác giả Nguyễn Phi Vân nhấn mạnh rằng trước khi theo đuổi cơ hội quốc tế, người trẻ Việt Nam cần hiểu rõ mình đang sở hữu điều gì, thiếu điều gì và vì sao những mô thức tư duy được hình thành lại ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực hội nhập.

Tác giả Nguyễn Phi Vân và ấn phẩm "Go Global" vừa ra mắt

Thông qua những ví dụ thực tế, cuốn sách Go Global giúp người đọc nhận diện rõ các lớp “tư duy gốc” đang định hình hành vi: từ cách được giáo dục, cách được khen - chê, đến cách xã hội định nghĩa sự thành công. Khi đào sâu những yếu tố này, mỗi cá nhân có thể hiểu rõ hơn điểm mạnh - điểm yếu thật sự của bản thân thay vì đánh giá dựa trên cảm tính.

Chỉ khi định vị đúng bản thân trong bối cảnh toàn cầu mới, nơi cạnh tranh diễn ra xuyên biên giới và sự khác biệt văn hóa trở thành yếu tố then chốt trong hợp tác, người trẻ Việt mới có thể xây dựng một bản sắc toàn cầu phù hợp, tự tin và bền vững. Đó là bước đầu tiên để chuyển từ tâm thế “hội nhập cảm tính” sang “tham gia bình đẳng vào thế giới” với bản sắc Việt Nam vững chắc.

Trong cuốn sách của mình, tác giả Nguyễn Phi Vân đưa ra 4 năng lực trụ cột tạo nên một công dân toàn cầu, gồm: năng lực tư duy mở; nền tảng hiểu biết về thế giới; bộ kỹ năng cần thiết cho nền kinh tế mới; năng lực định hướng sự nghiệp dài hạn.

Khi 4 trụ cột này vận hành đồng bộ, người trẻ có thể hình thành một nền tảng toàn cầu vững chắc. Không chỉ biết thế giới đang thay đổi thế nào, họ còn biết mình đang đứng ở đâu trong bối cảnh ấy và quan trọng hơn, biết mình có thể bước tiếp bằng cách nào. Cuốn sách Go Global vì thế không chỉ là một cuốn sách dạy kỹ năng, mà là một hệ tư duy giúp người đọc định vị bản thân, lựa chọn đường đi và xây dựng sự nghiệp với tầm nhìn quốc tế dài hạn.

QUỲNH YÊN