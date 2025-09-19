Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thăm Khu di tích Kim Liên và Đền Chung Sơn

Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ngày 19-9, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Bác Hồ và tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, đoàn thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng dâng lễ lên Bác tại Khu d i tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ Bác

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Đoàn công tác tại Khu d i tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

đoàn công tác cũng đã đến Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An), thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân yêu trong gia đình của Người.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Đền Chung Sơn - Đền thờ Gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

THÁI PHƯƠNG