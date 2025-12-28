Đắk Lắk: Rủ nhau ra hồ tắm, 3 em nhỏ bị đuối nước

Chiều 28-12, một lãnh đạo UBND xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng khiến 3 trẻ em tử vong.

Ba nạn nhân tử vong gồm: L.V.H. (SN 2018), L.V.N. (SN 2017) và V.V.T. (sinh năm 2018, cùng ngụ tại thôn 12, xã Ea Kly).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, nhóm 4 cháu nhỏ rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng vài trăm mét chơi. Trong lúc vui đùa, cháu H., N.và T. rủ nhau xuống hồ tắm và không may sa chân vào vùng nước sâu.

Phát hiện các bạn bị đuối nước, em nhỏ còn lại hoảng sợ chạy về nhà hô hoán, cầu cứu người lớn. Lúc này, người dân gần đó chạy tới và xuống hồ ứng cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong.

Hồ chứa nước, nơi các em nhỏ tử vong

Theo lãnh đạo xã Ea Kly, khu vực các em tắm là hồ chứa phục vụ tưới tiêu, có diện tích khoảng 1.000 m². Hồ nước có độ sâu khoảng 7 m nhưng không có rào chắn hay biển cảnh báo nguy hiểm. Sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, chính quyền xã Ea Kly đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 5 triệu đồng/cháu cho gia đình các nạn nhân để lo hậu sự.

MAI CƯỜNG