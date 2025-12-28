TPHCM và Nam bộ se lạnh dù có nắng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28-12, thời tiết trên cả nước tiếp tục chịu tác động của không khí lạnh, khiến nhiều khu vực duy trì trạng thái rét, kèm theo mưa rải rác và diễn biến gió mạnh trên biển.

Tại khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trong ngày 28-12 có mưa vài nơi, sáng sớm một số khu vực xuất hiện sương mù, gây hạn chế tầm nhìn. Riêng Bắc bộ trưa và chiều hửng nắng, tuy nhiên nền nhiệt vẫn ở mức thấp. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Từ đêm 28-12, tình trạng rét tiếp tục gia tăng, đêm và sáng sớm trời rét rõ rệt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân, nhất là tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Khu vực từ Quảng Trị đến Thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, ban đêm có mưa, mưa rào rải rác; ban ngày mưa giảm, chỉ còn mưa vài nơi. Phía Bắc của khu vực này trời rét.

Các khu vực khác trên cả nước, trong đó có Nam bộ và Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Trong các cơn mưa dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại về tài sản, hoa màu và các công trình ngoài trời.

Trên biển, gió Đông Bắc đang hoạt động mạnh ở nhiều khu vực. Hiện tại, trạm Huyền Trân đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8, trạm Phú Quý và vùng biển Trường Sa đã có gió giật cấp 7. Trong ngày và đêm 28-12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3–5 m.

Khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, ban ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động, sóng biển cao từ 2–4 m. Ngoài ra, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6–7.

Cảnh báo trong ngày 29-12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng biển cao 2,0–5,0 m. Từ đêm 29-12, gió có xu hướng giảm dần. Các tàu thuyền hoạt động trên biển cần theo dõi sát các bản tin dự báo, chủ động phòng tránh để đảm bảo an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

TPHCM có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Xác suất mưa tại nhiều điểm quan trắc ở TPHCM và vùng lân cận ở mức thấp.

Các tỉnh phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; vùng núi 11-13 độ C, có nơi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 27-29 độ C.

Cao nguyên Trung bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất miền Đông 21-24 độ C, miền Tây 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, miền Đông có nơi trên 32 độ C.

Theo TTXVN