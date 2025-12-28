Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược tại Cà Mau

Sáng 28-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra tiến độ thi công tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai thuộc xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công các dự án hạ tầng chiến lược tại Đất Mũi

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9; cùng các nhà thầu, đơn vị thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến giao thông ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai từ trực thăng. Sau đó, trực tiếp kiểm tra công tác thi công tại công trường, làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, chủ đầu tư, đơn vị thi công.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các chủ đầu tư, đơn vị thi công

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Lê Xuân Long, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 166 (Bộ Quốc phòng) cho biết, đến nay, hai dự án đã được bàn giao 100% mặt bằng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cát và đá. Theo đó, tổng nhu cầu cát cho các dự án khoảng 26 triệu m³. Hiện TP Cần Thơ đã giao khai thác 17,2 triệu m³, tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp lần lượt hỗ trợ 1,5 triệu m³ và 1,8 triệu m³. Đối với vật liệu đá, nhu cầu khoảng 6,6 triệu m³; Bộ Quốc phòng đã có văn bản đề nghị các địa phương Khánh Hòa, Đồng Nai, TPHCM và An Giang hỗ trợ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà, động viên công nhân trực tiếp thi công các dự án hạ tầng chiến lược quốc gia tại Đất Mũi

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương của các đơn vị thi công, chủ đầu tư, lãnh đạo tỉnh Cà Mau. Biểu dương người dân trong vùng dự án đã tự nguyện nhường đất, sớm bàn giao mặt bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà người dân trên địa bàn xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những công trình có ý nghĩa rất lớn, khi đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện để Cà Mau trở thành điểm đầu cực Nam của Tổ quốc. Chính vì vậy, cấp ủy, chính quyền cần bám sát hơn nữa trong việc phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Bộ Quốc phòng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc, áp dụng các biện pháp thi công hiện đại; đồng thời yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thi công và địa phương thường xuyên có mặt tại công trường, kịp thời giải quyết khó khăn cho người lao động, bảo đảm điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân. Về vật liệu xây dựng, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương giải quyết.

Trong quá trình kiểm tra bằng trực thăng tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, Thủ tướng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công nghiên cứu bổ sung các điểm dừng, kết hợp thiết kế cảnh quan phù hợp, tạo điều kiện cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh, qua đó hình thành sản phẩm du lịch gắn với công trình hạ tầng. Thủ tướng cũng gợi mở đối với tỉnh Cà Mau cần mở thêm đường, quy hoạch để khai thác hết tiềm năng, lợi thế của dự án, nhất là phát triển du lịch.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi dài 92km, điểm đầu nối tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, điểm cuối giao với đường Hồ Chí Minh và điểm đầu tuyến đường ra đảo Hòn Khoai, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, dự án thực hiện theo lệnh khẩn cấp. Tuyến đường ra đảo Hòn Khoai được thiết kế dạng cầu vượt biển dài khoảng 18km, 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h; điểm đầu tuyến tại điểm cuối cao tốc Cà Mau – Đất Mũi, điểm cuối đặt ở bờ phía Đông Hòn Khoai. Cảng Hòn Khoai được xây dựng gồm bến tàu dài 1.000m, công suất 20 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, tiếp nhận tàu trọng tải đến 250.000 DWT. Cả ba công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2028.

