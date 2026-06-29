Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Đảng ủy UBND TPHCM được thiết kế để gắn trực tiếp với môi trường công vụ, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thường xuyên tiếp cận, học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc hằng ngày.

Đại biểu cắt băng khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Đảng ủy UBND TPHCM

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM cho biết, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được xây dựng theo hướng mở, kết hợp giữa trưng bày trực quan và ứng dụng công nghệ số.

Công trình được bố trí từ khu vực tầng trệt đến tầng 2, giới thiệu những nội dung cốt lõi về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hệ thống hình ảnh, tư liệu, sách và dữ liệu số phục vụ việc tìm hiểu, học tập. Qua đó góp phần tạo thêm một môi trường văn hóa, học tập và sinh hoạt chính trị thiết thực trong cơ quan và toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Điểm đặc biệt, công trình được xây dựng trong khuôn viên Tòa Thượng Thư - một trong những công trình hành chính cổ tiêu biểu của thành phố, gắn với quá trình hình thành và phát triển của TPHCM, đồng thời là nơi ghi dấu sự ra đời của Gia Định Báo - tờ báo quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam.

Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên khi bước vào cơ quan đều có thêm một điểm tựa tinh thần để tự soi lại mình, tự nhắc nhở về trách nhiệm phục vụ người dân, về đạo đức công vụ, về tinh thần tận tụy, ý thức nêu gương và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy UBND TPHCM trao hoa và thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành

Lãnh đạo Nhà Xuất bản Tổng hợp TPHCM trao tủ sách “Hành trình tri thức” và tủ sách ebook “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”; lãnh đạo Nhà Xuất bản Trẻ trao tủ sách “Chuyển đổi số”, tủ sách “Từ Sài Gòn - Gia Định đến TPHCM”, trọn bộ ebook “Di sản Hồ Chí Minh” đến Đảng ủy UBND TPHCM

Theo đồng chí, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại trụ sở Đảng ủy UBND TPHCM trở thành địa chỉ sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng có ý nghĩa đối với các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; là nơi để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đoàn khách đến liên hệ công tác tham quan, tìm hiểu, học tập và cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND TPHCM ký kết chương trình phối hợp với NXB Tổng hợp TPHCM; Đoàn Thanh niên UBND TPHCM ký kết chương trình phối hợp với Công ty TNHH MTV NXB Trẻ. Các nội dung phối hợp nhằm phát huy hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, lan tỏa văn hóa đọc và xây dựng môi trường học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên.

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