Đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay (Lào) thăm và làm việc tại Báo Sài Gòn Giải Phóng

Chiều 10-9, đoàn đại biểu Tạp chí Alunmay (Lào) do đồng chí Vanlaty Khamvanvongsa, Tổng Biên tập Tạp chí Alunmay dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP).

Ban Biên tập Báo SGGP chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Biên tập Tạp chí Alunmay, Lào. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại buổi tiếp, thay mặt Ban Biên tập Báo SGGP, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP, đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của tờ báo. Trải qua 50 năm, Báo SGGP đã trở thành tờ báo chính trị - xã hội chủ lực của khu vực phía Nam và cả nước.

Báo SGGP là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ và chính quyền TPHCM, luôn xác định phương châm đưa tờ báo đến với đông đảo bạn đọc, giữ vai trò là kênh thông tin chính thống, chuẩn mực trong việc phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, lấy người dân làm trung tâm.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách Báo SGGP Nguyễn Khắc Văn giới thiệu về tình hình hoạt động của Báo SGGP. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo SGGP có nhiều ấn phẩm như SGGP bản in, SGGP Online (tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa), Sài Gòn Đầu tư Tài chính online… Lượng truy cập SGGP Online luôn nằm trong top dẫn đầu hệ thống báo Đảng toàn quốc. Bên cạnh đó, báo vẫn duy trì số lượng bản in ổn định, tổ chức bộ máy theo cơ chế tự chủ tài chính và có văn phòng đại diện ở cả 3 miền.

Báo đã thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa như Quả bóng vàng Việt Nam, Nghĩa tình Trường Sơn (tổng kinh phí gần 400 tỷ đồng), cuộc thi “Văn hay chữ tốt”, học bổng cho học sinh, cùng nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Hiện nay, báo đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tích hợp loại hình đa truyền thông, chú trọng đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên về nghiệp vụ, công nghệ và lý luận chính trị.

Tổng Biên tập Tạp chí Alunmay Vanlaty Khamvanvongsa giới thiệu về hoạt động của tạp chí. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thay mặt đoàn, Tổng Biên tập Tạp chí Alunmay, ông Vanlaty Khamvanvongsa bày tỏ vinh dự, phấn khởi được đến thăm Báo SGGP, đồng thời gửi lời thăm hỏi của lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương Lào đến Ban Biên tập Báo SGGP. Ông Vanlaty Khamvanvongsa chúc mừng Việt Nam, trong đó có TPHCM tổ chức thành công các sự kiện trọng đại: 80 năm Quốc khánh, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...

Tổng Biên tập Tạp chí Alunmay nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào - Việt Nam đã được Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, các thế hệ lãnh đạo hai nước tiếp tục dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác giữa Tạp chí Alunmay và Tạp chí Cộng sản giai đoạn 2025-2027; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác báo chí và chuyển đổi số. Trong bối cảnh Lào đang thực hiện tinh gọn hệ thống báo chí, việc trao đổi kinh nghiệm với Báo SGGP có ý nghĩa thiết thực, giúp hai bên cùng vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng thông tin, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Ngoài ra, hai bên cũng đã trao đổi thông tin về tình hình báo chí TPHCM và các địa phương của Lào.

* Cùng dự buổi tiếp có Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản do nhà báo Phạm Minh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản dẫn đầu. Nhà báo Phạm Minh Tuấn đã thông tin về các chương trình hợp tác giữa Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Alunmay với trọng tâm là chuyển đổi số.

THỤY VŨ