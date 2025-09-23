Đoàn đại biểu trí thức TPHCM thăm, tặng quà tại tỉnh Cao Bằng

Chiều 23-9, nằm trong khuôn khổ hành trình đội ngũ trí thức thành phố về nguồn với chủ đề “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác”, đoàn đã có buổi giao lưu gặp gỡ và trao quà tặng gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do lũ tại xã Nguyễn Huệ (tỉnh Cao Bằng).

Đoàn hành trình về nguồn của đội ngũ trí thức thành phố chụp hình lưu niệm với người dân xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng

Tham dự có đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cùng hơn 100 đại biểu đội ngũ trí thức trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi giao lưu, gặp gỡ, đồng chí Nguyễn Việt Long cho biết, trong chuyến hành trình về nguồn lần này, các trí thức tham gia đã đóng góp tấm lòng để trao tặng quà gửi đến các gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Nguyễn Huệ và Hòa An tỉnh Cao Bằng - nơi địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, chiếc nôi của cách mạng Việt Nam với tổng số tiền đóng góp được là 100 triệu đồng.

“Hôm nay, đúng vào ngày kỷ niệm “80 năm Nam Bộ kháng chiến”, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cao Bằng đến xã Nguyễn Huệ để tổ chức buổi trao quà tặng gia đình chính sách, người dân, học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão lũ nhằm trao tận tay 50 phần quà với tổng số tiền 50 triệu đồng. Đây là tình cảm ấm áp chân thành từ miền Nam gửi đến đây, xin chúc các gia đình vượt khó, sớm ổn định, chúc các em nhỏ vững chí học tập, phát triển”, đồng chí Nguyễn Việt Long bày tỏ.

Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao tặng bảng tượng trưng quà tặng của các thành viên trong đoàn

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Việt Long cho biết, mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tấm lòng lớn lao của đội ngũ trí thức thành phố mang tên Bác tham gia chuyến hành trình về nguồn lần đầu tiên này và mong muốn những phần quà sẽ giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, sớm có cuộc sống ổn định hơn.

Ông Hầu Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, tỉnh Cao Bằng bày tỏ sự trân trọng và xúc động khi được đón tiếp đội ngũ trí thức TPHCM về thăm và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ trên địa bàn. Ông đồng thời thông tin, Nguyễn Huệ là một xã miền núi còn nhiều khó khăn với 2.092 hộ, 9.349 nhân khẩu. Trong đó, có 478 hộ nghèo và 325 hộ cận nghèo.

Những năm gần đây, thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất và học tập của người dân, đặc biệt là các em học sinh. Trong hoàn cảnh đó, sự quan tâm, sẻ chia của đoàn công tác là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để nhân dân và các em học sinh nơi đây vươn lên trong cuộc sống, vượt qua khó khăn, từng bước ổn định và phát triển.

“Các đồng chí lãnh đạo, các thành viên trong đoàn trí thức TPHCM – những người đã không quản đường xa, núi cao, mang theo tri thức, tấm lòng và tinh thần trách nhiệm xã hội để đến với đồng bào vùng cao còn nhiều gian khó. Chúng tôi trân trọng và ghi nhận tình cảm quý báu ấy, và xin cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực trong công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm lo đời sống nhân dân, để không phụ lòng tin yêu, kỳ vọng mà quý vị đã gửi gắm”, đồng chí ông Hầu Văn Khánh bày tỏ.

Chuyến Hành trình về nguồn “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác” năm 2025 của đội ngũ trí thức TPHCM diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố. Đặc biệt, ngày khởi hành đúng dịp kỷ niệm “80 năm Nam Bộ kháng chiến” (23-9-1945 - 23-9-2025). Chuyến hành trình, vì lẽ đó, càng mang ý nghĩa sâu sắc.

