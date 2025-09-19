Hơn 110 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức tham gia hành trình về nguồn

Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Nguyễn Việt Long trao đổi với các trí thức tham gia hành trình về nguồn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi họp mặt.

Hành trình về nguồn cho đội ngũ trí thức TPHCM năm 2025 diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 tại tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và TP Hà Nội, có sự tham gia của hơn 110 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội; đội ngũ trí thức được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tôn vinh; trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ nói chung và hoạt động của Liên hiệp hội nói riêng; đại diện các trí thức trong các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, công dân trẻ tiêu biểu…

Hành trình nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố; đồng thời, thể hiện lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thông qua hành trình, giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí phụng sự Tổ quốc trong mỗi đại biểu tham dự, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó hun đúc tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đội ngũ trí thức thành phố được trực tiếp đến thăm các địa danh lịch sử, “địa chỉ đỏ” - nơi in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối cách mạng như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, viếng mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (tỉnh Cao Bằng); dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang); viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Hà Nội)….

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, chuyến hành trình về nguồn lần này vô cùng đặc biệt và có nhiều ý nghĩa, yêu cầu các đồng chí trong ban tổ chức cùng các thành viên trong đoàn phải đảm bảo chủ trương “thiết thực - hiệu quả - an toàn - kỷ cương và vui tươi”.

