Xã hội

Hơn 110 đại biểu đại diện cho đội ngũ trí thức tham gia hành trình về nguồn

SGGPO

Sáng 19-9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức họp mặt đội ngũ trí thức TPHCM tham gia hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác”.

Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Nguyễn Việt Long trao đổi với các trí thức tham gia hành trình về nguồn. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Nguyễn Việt Long trao đổi với các trí thức tham gia hành trình về nguồn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi họp mặt.

Hành trình về nguồn cho đội ngũ trí thức TPHCM năm 2025 diễn ra từ ngày 23 đến 27-9 tại tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang và TP Hà Nội, có sự tham gia của hơn 110 đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội; đội ngũ trí thức được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM tôn vinh; trí thức tiêu biểu có nhiều đóng góp cho hoạt động khoa học công nghệ nói chung và hoạt động của Liên hiệp hội nói riêng; đại diện các trí thức trong các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, công dân trẻ tiêu biểu…

91c6b8ac5eccd4928ddd.jpg
Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Nguyễn Việt Long chủ trì buổi họp mặt. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hành trình nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và thành phố; đồng thời, thể hiện lòng tri ân sâu sắc và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Thông qua hành trình, giúp khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý chí phụng sự Tổ quốc trong mỗi đại biểu tham dự, đặc biệt là đội ngũ trí thức trẻ hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó hun đúc tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội, phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đội ngũ trí thức trong công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

f3405327b5473f196656.jpg

Đội ngũ trí thức thành phố được trực tiếp đến thăm các địa danh lịch sử, “địa chỉ đỏ” - nơi in đậm dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ tiền bối cách mạng như: Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, viếng mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng (tỉnh Cao Bằng); dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ, thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang); viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Hà Nội)….

8ba79ed278b2f2ecaba3.jpg
Các đại biểu tham gia hành trình về nguồn Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Anh Đức cho biết, chuyến hành trình về nguồn lần này vô cùng đặc biệt và có nhiều ý nghĩa, yêu cầu các đồng chí trong ban tổ chức cùng các thành viên trong đoàn phải đảm bảo chủ trương “thiết thực - hiệu quả - an toàn - kỷ cương và vui tươi”.

Tin liên quan
THÀNH SƠN

Từ khóa

Nguyễn Việt Long Dương Anh Đức Hành trình về nguồn năm 2025 Tự hào trí thức Thành phố mang tên Bác

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn