5 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế đến Việt Nam lập kỷ lục mới

Ngày 3-6, số liệu công bố từ Cục Thống kê cho thấy, Việt Nam đón 10,6 triệu lượt khách quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2026, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của giai đoạn 5 tháng đầu năm từ trước đến nay.

Đoàn khách quốc tế tham quan tại TPHCM đầu năm 2026. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Riêng trong tháng 5, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,78 triệu lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2025. Môi trường chính trị - xã hội ổn định, chính sách thị thực ngày càng thông thoáng, hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh cùng chất lượng dịch vụ liên tục cải thiện được xem là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì sức hấp dẫn với du khách quốc tế.

Trong tổng số 10,6 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt 8,7 triệu lượt, chiếm 82,3% và tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường bộ đạt 1,7 triệu lượt, chiếm 15,8%, tăng 40,8%. Khách đến bằng đường biển đạt 202.400 lượt, chiếm 1,9%, tăng 15,4%.

Du lịch trong nước đang bước vào mùa cao điểm. Ảnh THU HÀ

Đà tăng trưởng của ngành du lịch cũng được phản ánh qua doanh thu dịch vụ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống trong 5 tháng đầu năm ước đạt 400,4 ngàn tỷ đồng, chiếm 12,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như tỉnh An Giang tăng 24,4%, tỉnh Ninh Bình tăng 19,2%, thành phố Đà Nẵng tăng 18,9%, thành phố Huế tăng 18,6% và tỉnh Quảng Ninh tăng 18,5%. Tại hai trung tâm du lịch lớn, doanh thu lưu trú và ăn uống của TPHCM tăng 10,3%, Hà Nội tăng 9,2%.

Khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026. Nguồn: Cục Thống kê

Doanh thu du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm ước đạt 40,6 ngàn tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này đến từ hiệu quả của các chương trình kích cầu, hoạt động quảng bá du lịch và chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Một số địa phương có mức tăng trưởng nổi bật gồm tỉnh Khánh Hòa tăng 33,8%, tỉnh Quảng Ninh tăng 25,4%, tỉnh Quảng Ngãi tăng 23,3%, thành phố Huế tăng 18,7% và thành phố Hải Phòng tăng 15,6%.

Cùng với đà phục hồi của thị trường, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch trong tháng 5 tăng 0,48%. Giá du lịch trọn gói tăng 1,19%, trong đó du lịch trong nước tăng 1,35%; giá khách sạn, nhà khách tăng 0,66%, cho thấy nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân và du khách tiếp tục duy trì ở mức cao.

VĨNH XUÂN