Đội tuyển đầu bếp Việt Nam lần đầu vào top 8 thế giới

Ngày 8-6, Hiệp hội Du lịch TPHCM thông tin, đội tuyển đầu bếp Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 và xuất sắc giành vị trí trong top 8 thế giới, đánh dấu cột mốc quan trọng của nghề bếp Việt trên đấu trường quốc tế.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 16 đến 19-5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Wales (ICC Wales), thành phố Newport, xứ Wales (Vương quốc Anh), trong khuôn khổ Đại hội Hiệp hội Đầu bếp Thế giới. Đây là một trong những cuộc thi danh giá và khắt khe nhất của ngành ẩm thực toàn cầu, quy tụ hơn 1.000 đầu bếp và chuyên gia đến từ hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Để giành quyền tham dự vòng chung kết, các đội tuyển phải vượt qua vòng loại khu vực châu lục trong năm 2025. Tại khu vực châu Á, Việt Nam và Singapore là hai đội có thành tích cao nhất, vượt qua 14 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng hơn 100 đầu bếp để giành vé đến Wales.

Đại diện Việt Nam là đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng cùng đầu bếp phụ Lê Đắc Minh Quân, đều là hội viên Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn. Trước đó, đội tuyển đã giành Huy chương vàng tại vòng loại khu vực châu Á.

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM và bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM chúc mừng các đầu bếp, trưa 8-6

Tại vòng chung kết, đội tuyển Việt Nam tranh tài với 15 đầu bếp xuất sắc đến từ nhiều quốc gia có nền ẩm thực phát triển. Dù lần đầu tham dự, các đầu bếp Việt đã thể hiện phong độ ấn tượng, khả năng phối hợp chuyên nghiệp và tư duy sáng tạo trong chế biến món ăn. Kết quả chung cuộc, đội tuyển lọt top 8 thế giới và giành Huy chương bạc ở hạng mục Global Chefs Challenge.

Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, cho biết đây là dấu mốc đáng tự hào của nghề bếp Việt Nam. Thành tích này cho thấy đội ngũ đầu bếp trong nước ngày càng chuyên nghiệp, tự tin hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc ẩm thực dân tộc.

Theo Hiệp hội Du lịch TPHCM, kết quả trên không chỉ khẳng định năng lực của các đầu bếp trẻ Việt Nam mà còn góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và ẩm thực Việt Nam ra thế giới.

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THI HỒNG