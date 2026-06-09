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Khánh Hòa đón tàu du lịch chở 1.300 khách quốc tế

Sáng 9-6, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu du lịch biển Star Voyager đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa khoảng 1.300 khách đa quốc tịch đến tham quan.

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Tàu du lịch biển Star Voyager (quốc tịch Bahamas) đến Khánh Hòa

Tàu Star Voyager khởi hành từ Singapore và cập cảng vào lúc 7 giờ sáng cùng ngày. Sau khi lên bờ, du khách được đơn vị lữ hành tổ chức tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng của Khánh Hòa như Tháp Bà Pô Nagar, danh thắng Hòn Chồng, Chợ Đầm và tìm hiểu các nghề truyền thống... Theo kế hoạch, tàu sẽ rời Khánh Hòa vào tối cùng ngày để tiếp tục hành trình đến TPHCM.

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Du khách lên bờ bắt đầu hành trình tham quan Khánh Hòa

Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã đón 32 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 48.700 lượt khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu biển, trong những tháng còn lại của năm, Khánh Hòa dự kiến tiếp tục đón thêm 18 chuyến tàu quốc tế.

Việc liên tục đón các chuyến tàu du lịch quốc tế được xem là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và tăng trưởng của du lịch tàu biển, góp phần đa dạng hóa thị trường khách quốc tế và thúc đẩy phát triển ngành du lịch Khánh Hòa.

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HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa tàu du lịch biển Star Voyager Cảng quốc tế Cam Ranh

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