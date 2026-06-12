Khai mạc Tuần lễ Trái cây “Trên bến dưới thuyền” với hơn 230 gian hàng

Tối 12-6, UBND phường Phú Định (TPHCM) khai mạc Tuần lễ Trái cây “Trên bến dưới thuyền” năm 2026 với chủ đề “Sắc màu sông nước - Kết nối giao thương”, quy tụ hơn 230 gian hàng cùng nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc.

Diễn ra tại không gian ven kênh Tàu Hủ đậm nét văn hóa sông nước Nam bộ, sự kiện kéo dài đến ngày 19-6, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân và du khách trong dịp hè.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định Nguyễn Minh Trí phát biểu khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định, Trưởng Ban tổ chức, cho biết Tuần lễ Trái cây “Trên bến dưới thuyền” không chỉ là hoạt động xúc tiến tiêu thụ nông sản mà còn là không gian giao lưu văn hóa, kết nối thương mại và phát triển du lịch cộng đồng. Sự kiện góp phần tôn vinh người nông dân, hợp tác xã và các đơn vị sản xuất đã mang đến những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao.

Các đại biểu tham dự khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức đón nhận Kỷ lục Việt Nam dành cho tác phẩm “Logo nghệ thuật tạo hình trái cây từ chất liệu bột lớn nhất Việt Nam”. Công trình có đường kính 206cm, được tạo nên từ gần 1.870 chi tiết mô phỏng các loại trái cây Việt Nam cùng hơn 1.000 hạt cà phê, tái hiện hình ảnh con thuyền vươn ra biển lớn, thể hiện khát vọng phát triển và hội nhập.

Phường Phú Định đón nhận Kỷ lục Việt Nam dành cho tác phẩm “Logo nghệ thuật tạo hình trái cây từ chất liệu bột lớn nhất Việt Nam” tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Tuần lễ năm nay quy tụ hơn 230 gian hàng dọc các tuyến đường Bình Đông, Mạc Vân và Bùi Huy Bích. Bên cạnh các loại trái cây, đặc sản, người dân còn có cơ hội trải nghiệm nhiều không gian hấp dẫn như khu ẩm thực dân gian, khu trưng bày sản phẩm OCOP, nông sản chất lượng cao, mô hình nông nghiệp xanh; cùng các hoạt động văn hóa gồm đường sách, triển lãm ảnh, trưng bày gốm truyền thống và các chương trình nghệ thuật.

Người dân mua bơ tại Tuần lễ Trái cây “Trên bến dưới thuyền”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Người dân mua bánh dân gian tại Tuần lễ Trái cây “Trên bến dưới thuyền”. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Theo Ban tổ chức, sự kiện còn là cầu nối để doanh nghiệp, nhà vườn và các đơn vị sản xuất gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn phường Phú Định.

ĐÌNH DƯ