TPHCM đưa ký ức đô thị lên livestream, tiếp cận giới trẻ

Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi livestream quảng bá văn hóa, di sản và du lịch thành phố trên các nền tảng số.

Một phiên livestream quảng bá thực phẩm tại chợ Bến Thành

Trong tháng 6 và 7-2026, hành trình trực tuyến sẽ đưa khán giả đến ba khu vực mang đậm dấu ấn thời gian là phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn. Đây không chỉ là nơi có các công trình kiến trúc biểu tượng mà còn lưu giữ nét ẩm thực đặc sắc, thể hiện sự giao thoa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống đô thị hiện đại.

Thông qua kênh TikTok Di Sản Việt Nam, người xem sẽ được theo chân các nhà sáng tạo nội dung cùng các chuyên gia len lỏi vào từng góc phố, khám phá những câu chuyện văn hóa bản địa và nhịp sống thường nhật của người dân TPHCM.

Các nghệ sĩ biểu diễn, quảng bá văn hóa, du lịch

Sự kết hợp này mở ra góc nhìn mới về cách làm du lịch trong thời đại công nghệ. Đứng ở góc độ nền tảng, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam, cho rằng công nghệ số là “chìa khóa” giúp bảo tồn và lan tỏa các giá trị truyền thống. Thông qua các nội dung sáng tạo, tương tác trực tuyến sinh động, câu chuyện di sản sẽ dễ dàng đến gần cộng đồng, qua đó khơi dậy niềm tự hào văn hóa trong giới trẻ.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phát biểu tại chương trình

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, dự án như một nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và công nghệ. Đây là cơ hội để định vị hình ảnh TPHCM năng động, đổi mới từng ngày nhưng vẫn gìn giữ các giá trị cốt lõi.

Ban tổ chức kỳ vọng “chuyến tàu trải nghiệm đa giác quan”, từ ẩm thực đến kiến trúc, sẽ mang lại những kỷ niệm đáng nhớ cho du khách, góp phần đưa thương hiệu du lịch TPHCM vươn xa trên bản đồ quốc tế.

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THI HỒNG