10 điểm đến được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất mùa hè

Những điểm đến ven biển tiếp tục khẳng định sức hút với du khách Việt trong mùa du lịch hè 2026.

Biển Đà Nẵng về đêm. Ảnh: THU HÀ

Theo dữ liệu của Booking.com ngày 2-6, xu hướng du lịch mùa hè năm nay phản ánh rõ nhu cầu nghỉ dưỡng, thư giãn và gắn kết gia đình. Thay vì tìm kiếm những điểm đến mới lạ, nhiều du khách ưu tiên các địa danh quen thuộc, thuận tiện di chuyển và dễ lên kế hoạch.

Đà Nẵng - thành phố biển miền Trung giữ vững vị trí số 1 nhờ sự kết hợp hài hòa giữa biển, ẩm thực, dịch vụ du lịch phát triển và khả năng kết nối với nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Hội An, bán đảo Sơn Trà hay Huế.

Xếp thứ hai là Nha Trang, điểm đến nổi tiếng với những bãi biển đẹp, hệ thống nghỉ dưỡng đa dạng và các hoạt động vui chơi trên biển.

TPHCM đứng thứ ba, cho thấy sức hút của loại hình du lịch đô thị kết hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Đà Lạt giữ vị trí thứ tư nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, cảnh quan thơ mộng và nhiều trải nghiệm phù hợp với gia đình cũng như giới trẻ. Hội An đứng thứ năm với lợi thế về di sản văn hóa, kiến trúc cổ và không gian du lịch giàu bản sắc.

Năm vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Hà Nội, Vũng Tàu, Phú Quốc, Quy Nhơn và Hạ Long. Đây đều là những điểm đến đã khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch Việt Nam, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ nghỉ dưỡng biển, khám phá văn hóa đến du lịch ngắn ngày.

Nha Trang là điểm đến được nhiều du khách trong nước tìm kiếm trong mùa hè. Ảnh: THU HÀ

Đáng chú ý, Đà Nẵng là điểm đến duy nhất đứng đầu ở tất cả các nhóm khách, từ gia đình, cặp đôi, hội nhóm đến khách du lịch một mình. Trong khi đó, Nha Trang, Đà Lạt và TPHCM cũng xuất hiện thường xuyên trong danh sách lựa chọn của nhiều phân khúc du khách khác nhau.

Theo Booking.com, xu hướng du lịch năm 2026 được định hình bởi “Kỷ nguyên Khẳng định bản thân” (Era of You), khi du khách ưu tiên những chuyến đi phù hợp sở thích cá nhân và trải nghiệm thực chất. Điều này lý giải vì sao những điểm đến có hạ tầng hoàn thiện, dịch vụ đa dạng và khả năng mang lại kỳ nghỉ trọn vẹn tiếp tục chiếm ưu thế.

VĨNH XUÂN