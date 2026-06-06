Độc đáo linh vật được sắp đặt bằng trái cây

Giữa không gian rực rỡ của lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp, du khách đã bị mê hoặc bởi 28 tác phẩm linh vật tạo hình từ nông sản – nơi kết tinh giữa sản vật quê hương và đôi bàn tay tài hoa của người nghệ nhân đất Sen Hồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, du khách đến từ TPHCM cho biết, rất thán phục khi nhìn những linh vật được tạo bằng trái cây các loại kết hợp cùng lá sen, lá dứa... rất độc đáo. Sống động hơn, những linh vật này còn có thể cử động, uốn lượn nhịp nhàng như đang bay múa…

Các tác phẩm là thông điệp quảng bá đầy sáng tạo

Một tác phẩm bằng sen

Để có được những tác phẩm tỉ mỉ khéo léo ấy, các nghệ nhân đã dốc hết tâm huyết vào từng chi tiết. Một nghệ nhân trong nhóm tạo hình bộc bạch, mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng được thể hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật của trái cây, nông sản.

Các tác phẩm không đơn thuần là màn trình diễn thị giác, mà là thông điệp quảng bá đầy sáng tạo, giới thiệu nông sản địa phương đến người tiêu dùng một cách tự nhiên và chạm đến cảm xúc.

Qua đó, muốn kể về sự cần cù, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân Đồng Tháp hôm nay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, những tác phẩm được tạo nên từ trái cây và nông sản đặc trưng của tỉnh tại lễ hội góp phần giới thiệu đến du khách những nét đẹp về văn hóa, con người Đồng Tháp; đồng thời, lan tỏa niềm tự hào về vùng đất giàu truyền thống, nghĩa tình và năng động trong phát triển nông nghiệp.

Mỗi tác phẩm nghệ thuật chính là một dấu ấn riêng, khẳng định vị thế của nông nghiệp gắn liền với phát triển du lịch bền vững

Lễ hội diễn ra từ ngày 5 đến 8-6, với chủ đề “Đồng Tháp - Miền trái ngọt”, với 9 hoạt động chính và 12 hoạt động hưởng ứng cùng các hoạt động tuyên truyền, quảng bá.

NGỌC PHÚC