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TPHCM ra mắt Chi hội Du lịch đường thủy

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Sáng 11-6, Hiệp hội Du lịch TPHCM ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Chi hội Du lịch đường thủy TPHCM (HWTS).

Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc chào đón du khách lên Saigon WaterGO
Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc chào đón du khách lên Saigon WaterGO

Chi hội Du lịch đường thủy TPHCM trực thuộc Hiệp hội Du lịch TPHCM, tập hợp các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải du khách, tàu nhà hàng, lữ hành và các dịch vụ du lịch đường thủy trên địa bàn thành phố.

Sự ra đời của HWTS nhằm tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; thúc đẩy phát triển du lịch đường thủy theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

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Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, chúc mừng tân Chủ tịch Chi hội Du lịch đường thủy

Ông An Sơn Lâm, Giám đốc Công ty TNHH Thuyền Buồm Đông Dương, được bầu làm Chủ tịch HWTS. Theo ông An Sơn Lâm, trong nhiệm kỳ đầu, chi hội tập trung vào các mục tiêu trọng tâm như kết nối doanh nghiệp, chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng phương tiện và hạ tầng bến bãi, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh.

Chi hội sẽ đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, tổng hợp kiến nghị, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du lịch đường thủy. Đặc biệt là hỗ trợ hội viên tổ chức các chương trình khảo sát, xúc tiến quảng bá và phát triển các sản phẩm du lịch đường thủy xanh, an toàn, phù hợp với xu hướng quốc tế.

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THI HỒNG - QUỐC HÙNG

Từ khóa

Chi hội du lịch đường thủy ông An Sơn Lâm

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