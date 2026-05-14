Đoàn thành phố thăm nhà khoa học tiêu biểu

Chiều 14-5, đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM dẫn đầu đoàn công tác tới thăm TS. Trần Du Lịch, Chuyên gia kinh tế cao cấp và GS.TS Trương Đình Kiệt, nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Y dược TPHCM, nhân Ngày KHCN và ĐMST Việt Nam 18-5.

Đồng chí Nguyễn Việt Long thăm hỏi TS Trần Du Lịch. ẢNH QUANG HUY

Đến thăm TS. Trần Du Lịch, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn triển khai Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù cho TPHCM, Ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính – tiền tệ quốc gia, thành viên Hội đồng khoa học TPHCM và Phó Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, đồng chí Nguyễn Việt Long gửi lời chúc sức khoẻ tới TS và gia đình. Đồng chí thời bày tỏ, trên những cương vị khác nhau và với vai trò của một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu, TS Trần Du Lịch đã có nhiều đóng góp cho TPHCM khi không ít chính sách thí điểm trong quá trình phát triển của thành phố đã có bóng dáng của ông như chính sách phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quỹ đầu tư phát triển hạ tầng, nhượng quyền khai thác đường do nhà nước đầu tư...

TS Trần Du Lịch tăng sách "Ký ức - Niềm tin và khát vọng - Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam cho đồng chí Nguyễn Việt Long. ẢNH QUANG HUY

Đồng chí Nguyễn Việt Long mong muốn TS Trần Du Lịch với kiến thức sâu rộng, tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa các chính sách của Trung ương và thực tiễn triển khai tại TPHCM. Tham mưu cho TPHCM các cơ chế đặc thù, “trao quyền” đi đôi với trách nhiệm, nhằm “thay áo mới” và tạo động lực phát triển đột phá cho thành phố.

Đồng chí Nguyễn Việt Long trao quà của Ban tới GS.TS Trương Đình Kiệt. ẢNH QUANG HUY

Thăm GS.TS Trương Đình Kiệt (85 tuổi), nguyên Phó hiệu trưởng Đại học Y dược TPHCM, nguyên Chủ tịch Hội Tế bào gốc TPHCM, đồng chí Nguyễn Việt Long chia sẻ, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển KHCN và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

"GS.TS Trương Đình Kiệt là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Di truyền Y học và Tế bào gốc tại Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà khoa học tế bào gốc, gen; tiếp tục đưa lĩnh vực tế bào gốc Việt Nam vang danh trên trường thế giới", đồng chí Nguyễn Việt Long gửi gắm.

QUANG HUY