Doanh nghiệp châu Âu mở rộng đầu tư ở Việt Nam

Ngày 21-10, tại Diễn đàn “Mở rộng đầu tư số: Kết nối ưu thế công nghệ châu Âu với tương lai số hóa của Việt Nam” do Bộ KH-CN phối hợp Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tổ chức, các doanh nghiệp châu Âu khẳng định xu hướng mở rộng đầu tư vào công nghệ cao, năng lượng xanh và hạ tầng số tại Việt Nam.

Mở rộng đầu tư vào công nghệ lõi

Tại diễn đàn, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier cho biết, đang có hơn 2.400 dự án của doanh nghiệp châu Âu đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký gần 29,5 tỷ USD. Điều này khẳng định Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược trong kế hoạch đầu tư dài hạn của EU tại khu vực Đông Nam Á. EU đang đẩy mạnh Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) nhằm thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng xanh, năng lượng sạch và chuyển đổi số.

Diễn đàn quốc tế về mở rộng đầu tư số tại TPHCM thu hút đông đảo đại biểu và chuyên gia trong nước, quốc tế tham dự. Ảnh: THI HỒNG

Trong khuôn khổ này, EU triển khai gói đầu tư công - tư với các hợp phần như nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI Factory), hạ tầng kết nối an toàn và hạ tầng số phục vụ công dân. “Việt Nam đang nổi lên như trung tâm công nghệ mới của khu vực, và EU mong muốn trở thành đối tác tin cậy trong phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và năng lượng xanh”, ông Julien Guerrier nhấn mạnh. Khảo sát của Decision Lab với hơn 1.200 doanh nghiệp thành viên EuroCham cho thấy, 63% doanh nghiệp hài lòng với môi trường đầu tư tại Việt Nam, và 52% có kế hoạch mở rộng đầu tư trong 12 tháng tới. Niềm tin này tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, năng lượng tái tạo và logistics xanh, những mũi nhọn đang định hình tương lai hợp tác Việt Nam - EU.

Thực tế cho thấy, các nhà đầu tư châu Âu đang tăng tốc mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam với nhiều dự án quy mô lớn. LEGO (Đan Mạch) đầu tư 1 tỷ USD xây dựng nhà máy tại Khu Công nghiệp VSIP III (phường Bình Cơ, TPHCM) vận hành bằng 100% năng lượng tái tạo; Pandora (Đan Mạch) rót 150 triệu USD vào sản xuất trang sức, tạo hơn 7.000 việc làm; Schneider Electric (Pháp) mở rộng trung tâm kỹ thuật tại TPHCM; Copenhagen Infrastructure Partners (Đan Mạch) triển khai dự án điện gió ngoài khơi La Gàn công suất hơn 3 GW… “Châu Âu có thế mạnh về đào tạo và công nghệ, trong khi Việt Nam có thị trường, nhân lực và khát vọng phát triển. Khi hai bên kết nối hiệu quả, công nghệ sẽ thực sự phục vụ con người và nền kinh tế”, ông Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, phân tích.

Trong lĩnh vực chất bán dẫn, các chuyên gia đề xuất hợp tác nghiên cứu, sản xuất và đào tạo kỹ sư công nghệ cao, giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với mạng 5G-6G và hạ tầng kết nối số, các tập đoàn châu Âu nhấn mạnh nhu cầu xây dựng hệ thống truyền dẫn và cáp biển an toàn, ổn định, bảo mật cao - nền tảng của thương mại điện tử, tài chính số và Chính phủ điện tử. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp mong muốn phát triển hạ tầng công nghệ số và nền tảng dữ liệu mở, nhằm tăng tính minh bạch và bảo đảm chủ quyền dữ liệu quốc gia. Các tập đoàn công nghệ vũ trụ như Thales, Airbus và Kineis đề xuất chuyển giao công nghệ AI và dữ liệu không gian phục vụ đô thị thông minh, nông nghiệp chính xác và quản lý biến đổi khí hậu. Trong khi đó, nhóm doanh nghiệp năng lượng như ECOSOI, Bioplant, Truecoop tìm kiếm cơ hội đầu tư vào chuỗi giá trị xanh - số kép, thúc đẩy sản xuất tuần hoàn, giảm phát thải và phát triển bền vững.

TPHCM đẩy nhanh chuyển đổi kép

Dự và phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nêu rõ, đây là thời điểm thuận lợi để doanh nghiệp châu Âu và TPHCM “bắt tay” trong phát triển công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Thành phố đang chuyển mình thành siêu đô thị công nghệ và sáng tạo với 3 trụ cột gồm: thể chế và chủ quyền số, hạ tầng công nghệ lõi, nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi xanh.

Cùng với đó, TPHCM ưu tiên 3 hướng hợp tác trọng tâm: thúc đẩy đầu tư và tài chính số chất lượng cao thông qua Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và các định chế tài chính EU trong khuôn khổ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu, tập trung vào hạ tầng số, bán dẫn và năng lượng xanh; tăng cường chuyển giao công nghệ và nghiên cứu - phát triển trong các lĩnh vực AI, bán dẫn và tiêu chuẩn công nghệ mới; xây dựng thể chế đổi mới và không gian thử nghiệm công nghệ (sandbox) theo mô hình châu Âu.

Cục Thống kê Việt Nam cho biết, đến hết quý 3-2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký đạt hơn 28,5 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng vốn FDI lũy kế tại Việt Nam lên khoảng 530,7 tỷ USD.

“TPHCM cam kết tiếp tục phát huy vai trò Nhà nước kiến tạo, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để hiện thực hóa các sáng kiến hợp tác. Thành phố không chỉ mời gọi đầu tư mà mong muốn cùng các đối tác châu Âu đồng sáng tạo và phát triển. TPHCM sẵn sàng trở thành điểm đến tin cậy, nơi “Ưu thế công nghệ châu Âu” kết nối với “Tương lai số của Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh.

Cung cấp thông tin từ góc độ chính sách, Thứ trưởng Bộ KH-CN Bùi Thế Duy nhận định, chiến lược phát triển của TPHCM hoàn toàn phù hợp với định hướng công nghệ quốc gia, khi Việt Nam ưu tiên đầu tư vào AI, dữ liệu lớn, blockchain, mạng 5G-6G, điện toán đám mây và an ninh mạng. Việt Nam mong muốn doanh nghiệp châu Âu tham gia sâu hơn vào các dự án trung tâm dữ liệu, nền tảng bảo vệ dữ liệu, dịch vụ pháp lý số và định danh số, cũng như chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng và hạ tầng Chính phủ điện tử - những yếu tố nền tảng để hình thành thị trường dữ liệu minh bạch, bền vững theo chuẩn EU.

ÁI VÂN