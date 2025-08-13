Doanh nghiệp có thể phải cung cấp thông tin người dùng chậm nhất trong 3 giờ

Theo dự thảo Luật An ninh mạng năm 2025, trong trường hợp khẩn cấp, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cung cấp dịch vụ mạng tại Việt Nam phải cung cấp thông tin người dùng chậm nhất trong 3 giờ.

Doanh nghiệp phải áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu theo quy định pháp luật Việt Nam. Ảnh minh họa

Tờ trình về dự án Luật An ninh mạng năm 2025 (hợp nhất Luật An ninh mạng 2018 và Luật An toàn thông tin mạng 2015) vừa được Bộ Công an gửi đến Bộ Tư pháp để thẩm định.

Dự thảo tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền không gian mạng, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đồng thời quy định về phòng ngừa, xử lý các hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng hướng đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong tuân thủ pháp luật, giảm thiểu thủ tục hành chính, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp và thúc đẩy môi trường số an toàn, phát triển kinh tế số bền vững.

Theo dự thảo, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet, các dịch vụ gia tăng tại Việt Nam có trách nhiệm xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số.

Các doanh nghiệp này cũng phải cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an chậm nhất là 24 giờ khi có yêu cầu bằng văn bản hoặc thư điện tử, điện thoại, hoặc chậm nhất là 3 giờ trong trường hợp khẩn cấp đe dọa xâm hại an ninh quốc gia, đe dọa tính mạng con người.

Doanh nghiệp phải ngăn chặn việc chia sẻ, xóa bỏ thông tin có nội dung vi phạm luật trên dịch vụ, kho ứng dụng hoặc hệ thống thông tin của mình chậm nhất là 24 giờ kể từ khi có yêu cầu của Bộ Công an và chậm nhất là 6 giờ trong trường hợp khẩn cấp đe dọa xâm hại an ninh quốc gia.

Doanh nghiệp phải lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tạo ra trong suốt quá trình sử dụng đến 2 năm sau khi người dùng kết thúc việc sử dụng dịch vụ.

Doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạo ra phải áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu theo quy định pháp luật và lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam. Các doanh nghiệp này phải đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam.

ANH PHƯƠNG