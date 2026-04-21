Doanh nghiệp Đan Mạch đánh giá cao môi trường đầu tư của TPHCM

Chiều 21-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh tiếp Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz và Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn LEGO Jesper Hassellund Mikkelsen.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh, năm 2026 là dấu mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam - Đan Mạch khi hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026). Sau 55 năm, hợp tác song phương đạt nhiều dấu mốc quan trọng như Đối tác toàn diện (2013) và Đối tác chiến lược xanh (2023).

Đồng chí Nguyễn Công Vinh đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Đan Mạch và Đại sứ Nicolai Prytz trong kết nối hợp tác. Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa TPHCM và Đan Mạch đạt hơn 250 triệu USD; Đan Mạch có 89 dự án đầu tư tại TPHCM với tổng vốn hơn 1,6 tỷ USD.

Các doanh nghiệp Đan Mạch, tiêu biểu là Tập đoàn LEGO, đang hoạt động hiệu quả tại TPHCM. Nhà máy LEGO không chỉ là dự án FDI lớn mà còn là minh chứng cho cam kết tăng trưởng xanh, bền vững của hai nước.

TPHCM ủng hộ định hướng phát triển xanh của LEGO, trong đó có sử dụng năng lượng sạch. Đồng chí Nguyễn Công Vinh giao Ban Quản lý khu công nghiệp VSIP 3 phối hợp rà soát cơ chế mua điện sạch, đề xuất giải pháp phù hợp quy định.

UBND TPHCM cũng giao các sở, ngành hướng dẫn thủ tục, kịp thời báo cáo các vướng mắc vượt thẩm quyền để kiến nghị Trung ương tháo gỡ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đại sứ Nicolai Prytz khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Đan Mạch; doanh nghiệp Đan Mạch ngày càng quan tâm thị trường Việt Nam, nổi bật là nhà máy LEGO đi vào hoạt động từ năm 2025.

Đại sứ đánh giá cao nỗ lực của TPHCM trong tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cho biết sẽ chia sẻ với các nhà đầu tư Đan Mạch.

Trong bối cảnh doanh nghiệp Đan Mạch đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam và TPHCM, Đan Mạch dự kiến mở Tổng Lãnh sự quán tại TPHCM vào cuối năm nay, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thời gian tới.

MINH CHÂU