Doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới và phát triển bền vững

Ngày 20-10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh khu vực TPHCM tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Từ khát vọng doanh nhân đến trách nhiệm với cộng đồng - Hướng đến phát triển bền vững doanh nghiệp”.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI Việt Nam Chi nhánh khu vực TPHCM cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp đã chủ động gắn kết chặt chẽ với chính quyền, hiệp hội và các tổ chức xã hội, hình thành mối quan hệ hợp tác tin cậy, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi và minh bạch.

Song song đó, đổi mới được xem là yếu tố sống còn giúp doanh nghiệp thích ứng với xu thế hội nhập và chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư công nghệ, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, hướng tới giá trị sáng tạo và hiệu quả cao hơn.

Các đại biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm. Ảnh: QUANG VŨ

Chính tinh thần đổi mới ấy đã tạo nên sức bật mạnh mẽ, giúp doanh nghiệp không chỉ tồn tại, mà còn vươn tầm khu vực và quốc tế. “Quan trọng hơn, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng nhận thức sâu sắc rằng phát triển bền vững không chỉ là mục tiêu kinh tế, mà còn là trách nhiệm với xã hội và môi trường. Doanh nghiệp hướng tới mô hình tăng trưởng xanh, quản trị minh bạch, chăm lo đời sống người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng. Đó chính là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển lâu dài, góp phần xây dựng một nền kinh tế Việt Nam thịnh vượng và bền vững”, ông Liêm khẳng định.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các doanh nhân, khách mời chia sẻ những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp; kinh nghiệm khởi nghiệp; khởi nghiệp xanh; những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình vươn lên của doanh nhân dám ước mơ, dám hành động và luôn đặt trách nhiệm với cộng đồng làm nền tảng cho sự phát triển…

