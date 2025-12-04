Vùng Đồng Tháp Mười: Hàng ngàn ha lúa chưa thể gieo sạ do lũ rút chậm

Dù đã kết thúc lịch gieo sạ đợt 2 theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, nhưng hàng ngàn ha lúa tại các xã vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) chưa thể xuống giống do lũ rút chậm, mực nước trên ruộng còn cao.

Nước trên ruộng còn cao nên hàng ngàn ha lúa tại vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Tây Ninh) chưa thể gieo sạ

Tại xã Vĩnh Thạnh, dự kiến diện tích gieo sạ vụ đông xuân 2025-2026 hơn 9.000ha. Tuy nhiên, do nước lũ rút chậm, mặt ruộng chưa khô kịp, không đủ điều kiện làm đất nên bà con hiện chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Khánh Hưng, dự kiến xuống giống 11.800ha. Hiện một số vùng gò cao, nông dân bắt đầu vệ sinh đồng ruộng để chuẩn bị xuống giống, nhưng phần lớn diện tích trũng vẫn còn ngập 30-50cm nên chưa thể triển khai.

Ngành nông nghiệp các địa phương trên nhận định, nếu chậm gieo sạ không chỉ ảnh hưởng năng suất vụ đông xuân do lúa trổ không đúng lúc thời tiết thuận lợi, mà còn nhiều nguy cơ tác động đến vụ hè thu 2026 trước việc hạn mặn có thể xuất hiện.

Để khắc phục, các địa phương đã chủ động rà soát hệ thống đê bao lửng, bơm rút nước ở vùng trũng sâu; khuyến cáo nông dân tranh thủ vệ sinh đồng ruộng, cày vùi rơm rạ, xử lý sâu bệnh khi điều kiện cho phép. đồng thời, chuẩn bị phương án hỗ trợ kỹ thuật để nông dân gieo sạ tập trung đúng lịch thời vụ chung, hạn chế gieo sạ phân tán.

Theo lịch thời vụ, tỉnh Tây Ninh bước vào đợt gieo sạ thứ 3 vụ đông xuân từ ngày 5 đến 20-12. Các địa phương kỳ vọng nước tiếp tục rút nhanh trong những ngày tới để kịp xuống giống đúng lịch.

