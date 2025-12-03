Vĩnh Long: Phấn đấu tốc độ tăng GRDP năm 2026 đạt 10%

Ngày 3-12, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long (mở rộng) đã thảo luận kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021-2025; cho ý kiến về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long chủ trì hội nghị; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long và đồng chí Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cùng điều hành.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường.

Gợi ý thảo luận, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến đề nghị đại biểu tập trung xem xét 29 chỉ tiêu chủ yếu của giai đoạn 2026-2030 và chỉ tiêu của năm 2026.

Đây là các chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, đặc biệt là các chỉ tiêu cơ cấu kinh tế để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề của nhiệm kỳ, là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết trong bối cảnh tỉnh tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy và xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các nhiệm vụ trọng tâm được lưu ý gồm: thúc đẩy phục hồi tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; phát triển công nghiệp chế biến và công nghiệp sạch; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Lâu cho biết, hội nghị thống nhất 29 chỉ tiêu cho năm 2026, trong đó đáng chú ý: tốc độ tăng GRDP đạt 10%; GRDP theo giá hiện hành 328.962 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người khoảng 96,62 triệu đồng; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP khoảng 8,05%; thu ngân sách đạt 22.579 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 21.203 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện 79.000 tỷ đồng, bằng khoảng 24% GRDP.

Giai đoạn 2026-2030, GRDP của tỉnh dự kiến tăng bình quân 10%/năm, gồm nông nghiệp tăng 2,77%, công nghiệp - xây dựng 16,83%, dịch vụ 10,71%.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành sớm hoàn thiện hồ sơ trình kỳ họp HĐND cuối năm, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết ngay sau khi ban hành với lộ trình, kịch bản cụ thể cho từng chỉ tiêu.

Năm 2026, tỉnh tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: phát triển hạ tầng chiến lược; thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với nông thôn mới; chăm lo văn hóa – xã hội; giữ vững quốc phòng – an ninh; chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư.

TÍN HUY