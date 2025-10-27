Doanh nghiệp tăng giá thu mua, giảm giá bán vàng miếng SJC

Nguồn cung vàng khan hiếm kéo dài nên các doanh nghiệp nâng giá mua vào nhưng lại giảm giá bán ra vàng miếng SJC.

Vào khoảng 16 giờ ngày 27-10, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 700.000 đồng/lượng chiều mua nhưng giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán so với chiều qua, báo giá ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 200.000 đồng chiều mua nhưng giảm 300.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, báo giá ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, ở mức 150 triệu đồng chiều mua và 153 triệu đồng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-10 tiếp tục giảm còn 4.111,2 USD/ounce, giảm 13,7 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco chiều 27-10 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.034,2 USD/ounce giảm gần 80 USD so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 128,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,3-20,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 19,9 - 22,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm trước thềm cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) vào diễn ra trong 2 ngày thứ ba và thứ tư tuần này (giờ địa phương). Dù với mức lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng, FED được dự báo sẽ giảm lãi suất. Hiện giá vàng thế giới đã giảm khoảng 340 USD/ounce (tương đương hơn 7,5%) so với mức giá được thiết lập vào thứ ba tuần trước lên hơn 4.380 USD/ounce.

Tin liên quan Giá vàng trong nước sáng cuối tuần tăng 1 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN