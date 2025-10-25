Giá vàng trong nước sáng cuối tuần tăng 1 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Doji tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán bán so với chiều qua, báo giá ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 147,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng cũng được Tập đoàn Doji tăng 1 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 148,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu vẫn niêm yết giá vàng nhẫn 9999 vào hôm trước, ở mức 150 triệu đồng chiều mua và 153 triệu đồng chiều bán. Dù vậy, giá vàng nhẫn 9999 tại doanh nghiệp này vẫn cao nhất thị trường.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 24-10 tiếp tục giảm còn 4.111,2 USD/ounce, giảm 13,7 USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 25-10 đứng ở mức 4.114,12 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 130,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 18,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18 - 22,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm dù số liệu lạm phát mà Mỹ vừa công bố yếu hơn dự báo, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (FED) hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Giá vàng đã giảm 6% so với mức đỉnh đạt 4.380 USD/ounce vào đầu tuần, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp. Quỹ vàng lớn nhất thế giới là SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng và vàng cũng chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp trước đó.

