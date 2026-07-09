Lữ đoàn 171 nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Chiều 9-7, tại phường Phước Thắng (TPHCM) Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9-7-1966 - 9-7-2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân và các đơn vị kết nghĩa.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Quân chủng Hải quân gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lên quân kỳ

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Lữ đoàn 171. Đây là lần thứ hai đơn vị được trao tặng phần thưởng cao quý này, sau lần đầu vào năm 2015.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Cờ truyền thống của TPHCM tặng Lữ đoàn 171; đồng thời thay mặt Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM trao bảng tượng trưng công trình nâng cao chất lượng học tập, huấn luyện và sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng tàu chiến đấu tại Lữ đoàn 171, trị giá 1 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trao Cờ truyền thống của TPHCM tặng Lữ đoàn 171

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong cho biết phần thưởng cao quý là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chính ủy Quân chủng Hải quân cũng bày tỏ tri ân các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã cống hiến, hy sinh vì sự trưởng thành của đơn vị.

Đồng thời cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội đã luôn đồng hành, tạo điều kiện để Lữ đoàn 171 hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiền thân của Lữ đoàn 171 là Trung đoàn 171 tàu tuần tiễu - săn ngầm, được thành lập ngày 9-7-1966, là một trong hai trung đoàn tàu chiến đấu đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đơn vị tham gia nhiều chiến dịch lớn trong kháng chiến chống Mỹ, bảo vệ tuyến vận tải trên biển, rà phá thủy lôi mở luồng cảng Hải Phòng, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi lễ

Trong thời bình, Lữ đoàn 171 tiếp tục là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam.

Hiện đơn vị trực thuộc Vùng 2 Hải quân, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ vùng biển chiến lược từ khu vực Bình Thuận đến Cà Mau.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 171 được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2004); được tặng 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất (2015, 2026), cùng Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Lao động hạng nhất. Lữ đoàn 171 có 7 đơn vị và 5 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

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TRÚC GIANG