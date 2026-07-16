Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ tàu Thái Lan gặp nạn trên biển

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hỗ trợ 1 tàu Thái Lan bị hỏng máy, trôi dạt trên vùng biển Tây Nam.

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp cận tàu 3177 bị hỏng máy, trôi dạt trên biển

Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 14-7, biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện 1 tàu Thái Lan đang trôi dạt trên vùng biển Việt Nam và phát tín hiệu cần giúp đỡ, cách ranh giới vùng biển Việt Nam - Thái Lan khoảng 4 hải lý.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chỉ đạo tàu trong biên đội cơ động tiếp cận, cập mạn và cử tổ công tác lên kiểm tra, hỗ trợ. Qua xác minh, tàu mang số hiệu 3177, quốc tịch Thái Lan, xuất bến ngày 13-7 tại cảng Nagathiwat (Thái Lan); thuyền trưởng là ông Khenmanivongpe, sinh năm 1978, quốc tịch Lào, trên tàu có 3 thuyền viên quốc tịch Thái Lan.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 hỗ trợ nước uống, lương thực cho tàu 3177

Theo thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển gạo giữa hai cảng của Thái Lan thì bị hỏng máy chính, mất khả năng cơ động và trôi dạt sang vùng biển Việt Nam. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 xác định máy chính của tàu 3177 bị hỏng nặng, không thể khắc phục tại chỗ.

Theo đề nghị của thuyền trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã cho phép tàu 3177 thả neo tại vị trí an toàn để chờ tàu Thái Lan đến lai dắt về nước sửa chữa. Trong thời gian neo đậu, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã hỗ trợ nước sinh hoạt, lương thực, thực phẩm và hướng dẫn, hỗ trợ y tế cho thuyền viên trên tàu.

Đến ngày 16-7, tàu Thái Lan số hiệu 3275/02305 đã tiếp cận, lai dắt tàu 3177 về hướng cảng Trat (Thái Lan) để sửa chữa.

Việc kịp thời cứu giúp tàu nước ngoài gặp nạn trên biển thể hiện tinh thần nhân đạo, trách nhiệm quốc tế và tính chuyên nghiệp của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển và lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

ĐỨC THÁI - VĂN QUỐC