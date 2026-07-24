Rời thao trường, vững bước biên cương

Ngày 24-7, tại phường Bà Rịa (TPHCM) Trường Cao đẳng Biên phòng tổ chức bế mạc huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 và bế giảng đào tạo tiếng Campuchia khóa 29, năm học 2025-2026.

Kiểm tra bắn đạn thật đối với chiến sĩ mới

Trong thời gian huấn luyện, chiến sĩ mới được trang bị các nội dung về điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hậu cần, kỹ thuật, pháp luật và nghiệp vụ biên phòng.

Song song đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, giúp mỗi chiến sĩ hiểu rõ hơn về truyền thống của Bộ đội Biên phòng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng ý thức sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Biên phòng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và đào tạo

Sau những tháng ngày học tập, rèn luyện, các học viên, chiến sĩ chính thức lên đường nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trên tuyến biên giới, biển đảo.

Đối với khóa đào tạo tiếng Campuchia khóa 29, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp, trong đó có 4 học viên đạt loại giỏi và 33 học viên đạt loại khá. Đây là nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác đối ngoại biên phòng, tăng cường phối hợp bảo vệ đường biên, giữ gìn mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Dịp này, Trường Cao đẳng Biên phòng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong huấn luyện và đào tạo, năm học 2025-2026.

TRÚC GIANG