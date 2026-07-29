Hội thi Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khu vực phía Nam

Sáng 29-7, tại phường Bà Rịa (TPHCM), Bộ Công an khai mạc Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I-năm 2026 khu vực phía Nam.

Hội thi diễn ra trong hai ngày 29 và 30-7, quy tụ 17 đội tuyển đại diện các địa phương khu vực phía Nam, chọn những đội xuất sắc vào vòng chung kết toàn quốc.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm đến các đội tham dự

Dự lễ khai mạc có Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng V05, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức hội thi; ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương, đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy tặng hoa Ban tổ chức hội thi

Theo Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Trưởng ban Tổ chức hội thi, sau hơn hai năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đến nay cả nước đã thành lập 86.094 tổ bảo vệ an ninh, trật tự với hơn 275.000 thành viên, trở thành lực lượng nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Clip Hội thi bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khu vực phía Nam

Để góp mặt tại vòng thi khu vực, các đội tuyển đã vượt qua vòng thi cấp cơ sở với quy mô 1.966 đội thi cấp xã, chia thành 294 cụm thi, thu hút 13.762 thí sinh tham gia. Nhiều địa phương cũng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức hội thi.

Tại vòng thi khu vực phía Nam, các đội tranh tài ở ba phần thi liên quan đến hoạt động thực tiễn bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, gồm: kiến thức, xử lý tình huống và tài năng.



Lực lượng cổ động viên của các đội tham gia hội thi

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Thành phố vinh dự được Bộ Công an lựa chọn đăng cai vòng thi khu vực phía Nam. Đây là dịp để các đội tuyển giao lưu, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Phần thi tài năng của đội Hà Tĩnh

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