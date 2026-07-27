Luật hóa quy định đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, đây là lần đầu tiên dự thảo luật quy định đưa sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về tham gia ban chỉ huy quân sự cấp xã, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và phù hợp mô hình chính quyền địa phương không tổ chức cấp huyện.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trình dự án luật. Ảnh: CẨM HÀ

Cuối chiều 27-7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng.

Tại phiên họp, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, việc sửa đổi 9 luật nhằm khắc phục các “khoảng trống pháp lý” khi không tổ chức cấp huyện ở một số địa phương, bảo đảm tính liên tục trong chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nhiều thẩm quyền cũng được chuyển giao từ Trung ương về địa phương để giảm thủ tục hành chính, tăng tính chủ động.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Dự thảo luật đồng thời bổ sung quy định xử lý nghiêm các hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự, gian dối trong khám sức khỏe và cải cách quy trình tuyển quân, bảo đảm công bằng xã hội.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, một trong những điểm mới cốt lõi của dự thảo là đưa sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về tham gia ban chỉ huy quân sự cấp xã. Ban chỉ huy quân sự cấp xã được xác định là cơ quan quân sự địa phương trực thuộc bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh (hoặc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Quy định này nhằm xây dựng ban chỉ huy quân sự cấp xã “tinh, gọn, mạnh”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự thảo cũng sửa đổi quy định về chức vụ cán bộ, hạn tuổi phục vụ cao nhất của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã để phù hợp chế độ sĩ quan chính quy.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh điều hành và tổng kết nội dung thảo luận. Ảnh: CẨM HÀ

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành chủ trương đưa sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về tham gia ban chỉ huy quân sự cấp xã, qua đó khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của cấp xã trong bảo vệ địa phương, khu vực phòng thủ, gắn với thế trận quốc phòng của quân khu và cả nước.

Về quy trình tuyển quân, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát, phân định rõ trách nhiệm giữa ban chỉ huy quân sự cấp xã và bộ chỉ huy quân sự cấp tỉnh trong từng khâu, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

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ANH PHƯƠNG