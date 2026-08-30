Gia Lai: Sắp xếp trường học, không để ảnh hưởng việc dạy và học

Ngày 30-8, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có thông báo kết luận của ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh.

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Theo đó, việc sắp xếp phải được thực hiện quyết liệt nhưng thận trọng, khoa học, hợp lý và đúng quy định. Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm quyền học tập, tạo thuận lợi cho học sinh, không phát sinh rào cản về địa lý, chi phí, không ảnh hưởng việc huy động học sinh ra lớp và duy trì kết quả phổ cập giáo dục…

Về sắp xếp trường, điểm trường và tổ chức lớp học, UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT phối hợp UBND các xã, phường khẩn trương triển khai Phương án số 07/PA-UBND ngày 4-8-2026, bảo đảm tiến độ. Đồng thời, rà soát kỹ từng phương án, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa bàn.

Các địa phương cần rà soát mạng lưới trường, lớp, xây dựng lộ trình giảm các điểm trường lẻ quy mô nhỏ, cơ sở vật chất thiếu thốn. Nguồn lực tập trung cho trường chính và điểm trường cần thiết. Việc sắp xếp phù hợp dân cư, khoảng cách, giao thông, độ tuổi học sinh và điều kiện đưa đón, bảo đảm thuận lợi, an toàn. Tổ chức lớp học phải phù hợp quy mô học sinh, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, không ảnh hưởng chất lượng dạy và học.

Về kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ quản lý, UBND tỉnh yêu cầu sắp xếp cơ sở giáo dục gắn với tinh gọn bộ máy, bảo đảm trường sau sắp xếp vận hành ngay. Việc bố trí cán bộ quản lý phải khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định, dựa trên phẩm chất, năng lực, trình độ, kinh nghiệm và kết quả công tác. Với trường quy mô lớn, người đứng đầu phải có năng lực, kinh nghiệm và tư duy quản trị phù hợp.

Tỉnh cũng yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, xác định số thừa, thiếu theo từng môn, cấp học để bố trí, điều động, thuyên chuyển và giải quyết chế độ. Nhân viên dôi dư có thể bố trí sang vị trí còn nhu cầu. Giáo viên chưa đạt chuẩn phải khẩn trương hoàn thiện trình độ theo quy định.

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NGỌC OAI