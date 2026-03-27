Phản hồi loạt bài “Đông Nam bộ “cất cánh” cùng sân bay Long Thành”: Lợi thế đặc biệt để địa phương bứt phá

Từ ngày 18-3 đến ngày 21-3-2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã đăng loạt bài “Đông Nam bộ “cất cánh” cùng sân bay Long Thành”, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về tầm vóc, vai trò chiến lược của Cảng hàng không (sân bay) quốc tế Long Thành. Sau khi báo đăng, đồng chí Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, đã có ý kiến phản hồi về loạt bài.

UBND tỉnh Đồng Nai trân trọng cảm ơn Báo SGGP đã quan tâm, tổ chức thực hiện và đăng loạt bài “Đông Nam bộ “cất cánh” cùng sân bay Long Thành”. Đây là nguồn thông tin có giá trị, góp phần giúp các địa phương, trong đó có tỉnh Đồng Nai, nhìn nhận rõ hơn trách nhiệm và cơ hội của mình trong giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh Đồng Nai cơ bản thống nhất với nhận định: sân bay quốc tế Long Thành không chỉ là một công trình giao thông trọng điểm quốc gia mà còn là động lực phát triển mới, mang tính lan tỏa mạnh mẽ đối với toàn vùng Đông Nam bộ và cả nước. Các bài viết đã nêu bật định hướng xây dựng sân bay đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, hiện đại, xanh và thông minh; đồng thời thẳng thắn chỉ ra “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay là hệ thống hạ tầng kết nối và sự đồng bộ trong quy hoạch, tổ chức thực hiện; nhấn mạnh yêu cầu đổi mới thể chế, cơ chế điều phối vùng, huy động nguồn lực xã hội là hoàn toàn xác đáng và phù hợp với thực tiễn triển khai hiện nay.

Tỉnh Đồng Nai nhận thức sâu sắc rằng, khi sân bay Long Thành đi vào khai thác, địa phương sẽ có lợi thế đặc biệt để bứt phá phát triển. Trước hết là lợi thế về vị trí trung tâm kết nối vùng, trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng của khu vực phía Nam. Thứ hai là cơ hội phát triển mạnh các ngành logistics, dịch vụ hàng không, thương mại, du lịch và công nghiệp công nghệ cao. Thứ ba là điều kiện để hình thành các đô thị hiện đại, đô thị sân bay, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng chất lượng cao, bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Đồng Nai nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư chiến lược và từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đông Nam bộ.

Về hạ tầng giao thông kết nối, tỉnh đang phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 TPHCM, mở rộng đường cao tốc TPHCM - Long Thành, đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường Vành đai 4 TPHCM, đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc.

Bên cạnh đó, các trục kết nối trực tiếp của tỉnh với sân bay như 25B, 25C đang được địa phương khẩn trương triển khai thực hiện để đưa vào khai thác đồng bộ với sân bay Long Thành; các tuyến tỉnh lộ 769, 769E, 770B, 773 kết nối các địa phương của tỉnh với sân bay Long Thành cũng đang được tỉnh tích cực triển khai thực hiện, dự kiến sẽ khởi công xây dựng trong năm 2026. Đồng thời, tỉnh tích cực phối hợp triển khai các dự án cầu kết nối liên vùng như cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ nhằm tăng cường khả năng liên thông với TPHCM và các địa phương trong vùng.

Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai đang nghiên cứu triển khai dự án kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm Hành chính tỉnh và sân bay Long Thành. Để sớm triển khai thực hiện, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai thực hiện dự án theo lệnh khẩn cấp, dự kiến tháng 6-2026 sẽ khởi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2029 và đưa vào vận hành khai thác năm 2030.

VĂN PHONG