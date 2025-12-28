Đòi nợ bất thành, các đối tượng dùng vũ lực cướp tài sản

Ngày 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn phường Tân Phước (TPHCM).

Trước đó, do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền bạc, ngày 21-12, bà N.T.H.L. (sinh năm 1980, ngụ khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước) cùng L.A.T. (sinh năm 1984) và T.Đ.L. (sinh năm 1996, cùng ngụ khu phố Song Vĩnh) đã chặn đường ông P.T.S. (sinh năm 1985, ngụ cùng địa phương) tại khu vực Quốc lộ 51, thuộc khu phố Song Vĩnh, để đòi nợ.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tại đây, ông P.T.S. xin khất nợ nhưng không được chấp nhận. Nhóm đối tượng sau đó đã dùng vũ lực khống chế nạn nhân, chiếm đoạt một điện thoại iPhone 17 Promax rồi rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Phước nhanh chóng vào cuộc xác minh, mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Qua vụ việc, Công an phường Tân Phước khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp về tài sản cần giải quyết thông qua các cơ quan có thẩm quyền, không tự ý thực hiện các hành vi trái pháp luật để “xiết nợ” hoặc chiếm đoạt tài sản của người khác.

VĂN ANH