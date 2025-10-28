Bắt nhanh đối tượng dùng súng giả cướp tài sản tại chợ Bình Điền

Tân giật túi tiền của chủ sạp, bên trong có khoảng 100 triệu đồng. Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, đối tượng rút ra một vật giống súng để đe dọa. Lúc này, người dân cùng phối hợp truy đuổi nên đối tượng đã vứt lại túi tiền rồi chạy vào bãi đất trống gần đó.

Ngày 28-10, Công an TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an phường Bình Đông đã khống chế, bắt Trần Minh Tân (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Đồng Tháp) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại khu vực chợ Bình Điền (TPHCM).

Đối tượng Trần Minh Tân

Khoảng 4 giờ sáng ngày 27-10, Tân vào sạp hàng tại chợ Bình Điền giả vờ mua hàng. Sau đó, Tân giật túi tiền của chủ sạp, bên trong có khoảng 100 triệu đồng. Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, đối tượng rút ra một vật giống súng để đe dọa. Lúc này, do nhiều người dân cùng phối hợp truy đuổi nên đối tượng đã vứt lại túi tiền rồi chạy vào bãi đất trống gần đó.

Khu vực đối tượng Tân lẩn trốn và bị bắt

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông đã huy động lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được Trần Minh Tân tại bãi đất trống kế bên chợ Bình Điền.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe mô tô, 1 đồ vật đồ chơi có hình dạng khẩu súng và 1 con dao.

Làm việc tại cơ quan công an, Tân khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Trước khi gây án, Tân mang theo dao, súng giả điều khiển xe lên chợ Bình Điền tìm tiểu thương sơ hở để cướp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

